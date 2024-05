Pantera volvió a atacar a Martha Isabel Bolaños y la hizo llorar: “no es justo”

El ambiente en La casa de los famosos cada día se pone más tenso; los participantes están a punto de llegar a la final, por lo que cada uno tiende a salvarse y/o a defender su equipo.

Te puede interesar: Cristina Hurtado le da “cachetada” en vivo a Alfredo en LCDLF: “falta de respeto”

Participantes de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN/ Casa de los Famosos

Luego de la salida de Mafe Walker y la expulsión de Isabella Santiago, el equipo galáctico quedó solo con tres integrantes: Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo y Sebastián González, mientras que el team papilla es mayoría con Diana Ángel, Karen Sevillano, La Segura, Alfredo Redes, Pantera, Miguel Melfi y Ornella.

Esta semana, el ‘Jefe’ sancionó a Julián Trujillo por no responder una pregunta que le hicieron durante el brunch. Como castigo, lo puso a hacerles el desayuno a sus compañeros durante tres días consecutivos.

Pantera pelea con Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños

Ayer, como Julián se demoró un poco en preparar el desayuno, Pantera, decidió prepararse él mismo lo que iba a comer, desafiando las reglas del ‘Jefe’. Eso desencadenó una nueva discusión en la casa.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Cuando Julián preparó los alimentos para todos, incluido Pantera, este se disgustó, pues afirmó que lo que Julián estaba haciendo con eso era provocar un castigo en su contra: “yo creo que lo hiciste con la intención de que ‘El Jefe’ me castigara por hacer mi propio desayuno. Siento que fue así porque te dije que iba a prepararme el mío. Lo hiciste para que me castigaran, no soy tan bobo”, le dijo Pantera.

Julián intentó defenderse afirmando que no lo había hecho con mala intención, pues lo único que hizo fue seguir la instrucción del ‘Jefe’ que indicaba que el desayuno era para todos. “Si hablas de castigos, en el momento en que tú decidiste hacer tu desayuno por tu cuenta al inicio, ya estaba el castigo. Esto solo fue porque queríamos que todos pudieran disfrutar del mismo desayuno”, le dijo el actor a su compañero del team papilla.

Pantera arremete contra Martha Isabel Bolaños

En medio de la discusión, la actriz Martha Isabel Bolaños decide defender a su compañero de equipo, pero Pantera la tilda de entrometida. “No seas metida”, le dijo.

La actriz, un poco afectada, le contestó: “no hubo una mala intención, es lo único que te quiero decir, Pantera, sé educado. Yo estuve aquí acompañando a Julián, no es justo que estén ocho contra una persona. Te quiero decir una cosa...”

Al ver que Pantera no la dejó hablar, la actriz de Betty, la fea, rompió el llanto y se fue de la cocina. Julián intentó tranquilizarla y bajar los ánimos en los demás concursantes: “Tranquilos, chicos, no vamos a agrandar esto porque no tiene sentido”.

Pantera insistía en discutir: “estoy preparado para irme en cualquier momento, esas acciones que tú haces es de inmadurez, si tú ya sabes que yo hice mi desayuno, para qué me vas a hacer otro, ¿para que el ‘Jefe’ se de cuenta? Hay más de 50 cámaras y si el ‘Jefe’ decide castigarme porque yo hice mi desayuno, yo acepto su castigo. Ya tienes 38 años”, dijo bastante ofuscado.

Julián intentó hablarle, diciendo: “tranquilízate. Te voy a explicar”, pero Pantera no le permitió hablar.

Vea también: ¿Martha Isabel Bolaños pillada hablando por celular en LCDLF? Esta es la prueba

Críticas a Pantera por pelea con Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños

En redes sociales atacaron al integrante del team papilla, por su comportamiento: Si el sabía que Julián tiene que hacerles el desayuno a todos. Él no tenía por qué preparárselo antes”, “Pantera es súper agresivo”, “Karen como siempre ayudando a la cizaña”, “Pantera se está agrandando porque entro al top 10″, “Donde Julian no haga el desayuno de pantera incumple la orden del jefe es mejor que siga haciendo él desayunos de todos, el verá si come”, “Pantera es un atarván y gamín”.