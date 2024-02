Melfi: quién es, edad, nombre y más del participante de ‘La casa de los famosos’

Todas las noches por el canal RCN, los televidentes disfrutan de La casa de los famosos, el reality show que muestra la cotidianidad de 22 famosos que comparten las 24 horas del día, los siete días de la semana, dentro de la misma casa.

El más reciente capítulo dejó como eliminada a Johana Velandia, quien estaba nominada junto a Martha Isabel Bolaños, Diana Ángel, Sebastián Gutiérrez, José Miel y Ómar Murillo.

¿Quién es y cuántos años tiene Melfi?

Uno de los participantes más comentados de esta temporada de La casa de los famosos es Melfi, quien ha cautivado a los televidentes con su arrolladora personalidad, y quien, además, ha demostrado cierta cercanía y complicidad con la actriz Nataly Umaña.

Melfi es un cantante panameño de 26 años, quien, además, se ha desempeñado como modelo y actor. Desde que era niño se apasionó la música y actualmente se ha consolidado como uno de los artistas más queridos de pop urbano.

Nombre real de Melfi

Su nombre de pila es Miguel Melfi, es Ingeniero Industrial de profesión, pero su amor por la música fue más fuerte. En el 2021 participó en el reality El poder del amor y su vida sentimental ha sido de gran interés para sus seguidores. De hecho, en su país ha sido muy comentado por las relaciones sentimentales que ha tenido.

Melfi confesó su gusto por Nataly Umaña

Durante los últimos días, se ha evidenciado una cierta cercanía de Melfi con la actriz Nataly Umaña. En una oportunidad, Karen Sevillano le preguntó al joven: “Obviamente yo sé que a vos te gusta ella, pero ¿vos te sentís correspondido?”.

Melfi reveló que, en algunos momentos, ha sentido que es correspondido, teniendo en cuenta que Nataly está casada con el actor Alejandro Estrada: “a veces, otras veces no, o sea que hay cosas que hace, pero es como qué… A veces siento que sí, porque como te digo las miradas y todo ese tipo de cosas, que tú viste ayer. O sea que no es como soy yo el que está ahí, pero por otro lado yo respeto que ella tiene una situación y por eso no hago preguntas, yo simplemente voy fluyendo, disfruto el rato con ella, como que la química que hay, los relajitos y todo, como nos comportamos, pero yo no estoy como esperando nada es como al fin y al cabo si nos llevamos bien mejor así que estar yo como esperando qué va a pasar. No estoy esperando nada, no tengo ninguna expectativa, la estoy disfrutando y ya”, aseguró.

¿Qué piensa Nataly Umaña de Melfi?

Luego de tantos rumores, la actriz aclaró que entre ellos dos solo hay una amistad. “Yo tengo para decir y salir en mi defensa que estoy en una casa con 50 cámaras a mi alrededor y, para que confirmen que hay una luna de miel o algo así parecido, debe haber alguna imagen en donde haya abrazos, besitos, camas. Yo necesito ver esto para que confirmen que hay una luna de miel... Si no es así, vuelve y juega: sacan conjeturas, sacan opiniones, porque al parecer creo que a la gente le cuesta reconocer que puede haber