Mafe Walker: quién es, edad y más de la participante de ‘La casa de los famosos’

Domingo a domingo, el canal RCN transmite un nuevo capítulo de La casa de los famosos. 21 celebridades conviven bajo el mismo techo, totalmente aislados del exterior.

Dentro de la casa tienen que realizar una serie de pruebas con el fin de seguir pasando a las siguientes etapas del reality y evitar ser nominados a una eliminación.

Aunque al principio todos parecían amigos, con el paso de los días se ha podido evidenciar que las diferencias entre algunos participantes. Esta semana, por ejemplo, Mafe Walker tuvo una fuerte discución con las actrices Diana Ángel.

¿Quién es Mafe Walker y por qué se hizo famosa?

Mafe Walker ha sido una de las participantes de La casa de los famosos más comentadas por su particular forma de ser. Se dio a conocer en el mundo de la farándula gracias a sus capacidades comunicativas con seres intergalácticos, con quienes, según ella, sostiene largas conversaciones.

La también generadora de contenido ha sido muy controversial, pues hay personas que toman su contenido como algo de humor, mientras que otros sí creen fielmente en sus afirmaciones.

Su idioma alienígena tiene “secuencias vibracionales solares, con cuerdas vocales, para elevar la energía de las personas”, según ha manifestado en sus redes sociales.

En el 2022 concedió una entrevista para La W y allí aseguró: “Desde muy pequeña he sentido sensaciones extrasensoriales y los bloqueé muy niña, pero desde el 2012 se abrió un portal y vienen esos códigos y los recibo”.

¿De dónde es y cuántos años tiene Mafe Walker?

La participante de La casa de los famosos, quien ofrece cursos para que las personas aprendan a comunicarse con los extraterrestres, nació el 21 de noviembre de 1977, en Bogotá. Actualmente tiene 46 años y a través de redes sociales ha recibido muchas críticas, pues muchas personas la han tildado de “aprovechada” y “engañadora”.

Pelea de Mafe Walker con Diana Ángel

Esta semana, el equipo del infierno se puso de acuerdo para nominar a Mafe Walker, aunque al final los votos fueron anulados por ‘El jefe’, Mafe Walker no dudó en expresar su molestia. En un cara a cara, la actriz Diana Ángel le dijo: “tus argumentos son absolutamente nulos, tienes unas palabras que yo no he podido. Te pregunto, me senté desde el primer día, quiero que me cuentes, quiero que me hables, quiero que me digas, y no pasa nada. Entonces ya siento que de verdad no creo un poco en lo que pasa contigo”.

Esas palabras molestaron a Mafe, quien le contestó: “princesa, me dirijo a ti y al equipo que me está nominando. Sí estamos en un juego, pero seamos coherentes, esto se lo estoy transmitiendo a Colombia y a todo el planeta tierra, yo vine aquí a transmitir un mensaje en mi corazón, sé que estoy en una competencia, pero yo soy coherente”.