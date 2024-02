Luisa Fernanda W reveló por qué ahora se viste con menos escotes

Luisa Fernanda W es una de las generadoras de contenido más comentadas del país. Generalmente, lo que la paisa publica termina convirtiéndose en tendencia, sobre todo cuando se trata de algo relacionado con su vida personal.

Luisa Fernanda W. Fotografía por: instagram Luisa Fernanda W

En su cuenta de Instagram tiene 19,2 millones de seguidores y allí, constantemente, recibe todo tipo de comentarios. Durante varias oportunidades, ha tenido que recibir hasta insultos por su forma de ser, hablar y hasta vestirse.

¿Por qué Luisa Fernanda W cambió su estilo de vestir?

Algunos internautas han notado que la influenciadora ya no se viste igual que antes cuando usaba muchos escotes. Por esa razón, un usuario le escribió: “¿qué te inspiró a cambiar en el estilo de vestir? Ahora luces más sofisticada”.

La pareja de Pipe Bueno no dudó en responder y aclarar los motivos que la llevaron a tomar esa decisión desde hace varios meses: “me he preparado para ello en muchos aspectos, pero también empecé a ser más genuina conmigo misma, a mostrar lo que realmente soy”, escribió en una imagen que publicó en las historias de su Instagram.

De igual manera, reveló que la llegada de sus hijos tuvo mucho que ver: “también he madurado, mis hijos y esa motivación de convertirme en la mujer que siempre he querido ser mentalmente y físicamente”.

Por supuesto, sus seguidores no dudaron en comentar al respecto: “tan fácil que es decir que antes tenía mal gusto”, “solo es moda”, “a mí me está gustando su nueva versión, se ve más hermosa”, “se ve más elegante”, “se sigue viendo bonita sin tener qué mostrar tanto”, “ya era hora, se pasaba de vulgar”, “ahora se viste mejor”.

¿Luisa Fernanda W se afecta por las críticas?

Generalmente, las figuras públicas se ven expuestas a recibir todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunas veces, deciden responderlos, mientras que otras prefieren hacer caso omiso.

Luisa Fernanda W también fue cuestionada sobre este tema en su Instagram; sobre ello, dijo: “cosas que no me da rabia jamás es que me critiquen algo que me puedo quitar en un minuto, esas cosas realmente no me importan. Ya cuando se meten con el tema del físico ahí sí me parece más delicada la situación porque no estamos hablando de ropa, sino de cuerpos”.

Otra de las preguntas que le hicieron fue sobre cómo hace para que esas críticas no la afecten tanto: “la verdad es que yo no tengo que soportar nada, de eso se trata realmente este juego, de que hay gente que le gusta, otra que no, y estoy muy acostumbrada a eso”.