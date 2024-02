Naren Daryanani joven: así se veía antes el eliminado de ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación nacionales. El reality cumplió ocho días de su estreno en el que 22 participantes llegaron con la ilusión de llevarse el millonario premio.

Durante la convivencia en la casa, los famosos deben realizar algunas pruebas que ayudan a determinar si siguen o no dentro de la competencia.

Naren Daryanani, primer eliminado de ‘La casa de los famosos’

La semana pasada, Naren Daryanani, Martha Isabel Bolaños, Beto Arango y Mafe Walker habían sido nominados para ser eliminados. No obstante, la decisión final queda en manos de los televidentes, quienes con sus votos eligen a la persona que debe abandonar la competencia.

El actor Naren Daryanani, recordado por haber interpretado a Federico Franco en Padres e hijos, obtuvo la votación más baja, por lo que tuvo que decirle adiós a la casa y a sus compañeros. “Me la goce, como les digo (...) Pense que me iba a quedar, hubiera sido muy emocionante”, dijo el actor.

Una vez conoció la noticia, se evidenció la enorme tristeza que invadió al actor. En las imágenes captadas en la casa, se observó al actor acostado en su cama llorando, pero no fue precisamente solamente de tristeza, sino también de alegría por haber aparecido de nuevo en la pantalla chica de Colombia, después de 13 años de ausencia.

Antes de salir de la casa, Naren Daryanani tuvo que nominar a uno de sus compañeros, para que compita en la próxima eliminación. El actor escogió a Miguel Nelfi.

Así se veía Naren Daryanani joven

Naren Daryanani fue considerado todo un galán en los años 90. Además de su talento para la actuación, el actor se destacó por su belleza. Gozó de fama y éxito gracias a las producciones de las que hizo parte, entre ellas, Padres e hijos, Clase aparte, La sombra del deseo, Cazados, Corazón prohibido, Julius, un mundo de sentimientos, La venganza, Luna la heredera, Te voy a enseñar a querer, La mujer en el espejo, Doña Bárbara, entre otras.

Con el paso de los años, el actor ha tenido drásticos cambios físicos. De acuerdo con lo que contó en una oportunidad en una entrevista, una vez tuvo un accidente jugando un partido de fútbol, haciendo que bajara rápidamente de peso. “Pesaba 78, bien rayado y quedé en 44 kilos. Perdí el testículo, cuando me cerraron todo bien, pero luego me di cuenta de que no podía comer, un arroz era un sufrimiento impresionante. Yo iba por una cosa ambulatoria y quedé como 10 días en la clínica. A mí la vida me dejó sin cuerpo, sin un peso, y sin gente alrededor”.