Reacción de Julián Trujillo a eliminación de Mafe Walker es tendencia: “pobrecito”

Luego del polémico fin de semana que se vivió en La casa de los famosos por la expulsión de Isabella Santiago, la sanción a Miguel Melfi, Karen Sevillano y Camilo Pulgarín, así como el castigo general, el Team galáctico no se termina de reponer.

Te puede interesar: Isabella Santiago se pronunció luego de su expulsión de LCDLF. ¿Está furiosa?

En el más reciente capítulo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación. Karen, Melfi, Camilo, Mafe Walker, Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo y Sebastián González, se enfrentaban en la placa. Finalmente, el público eligió y salvó a todos, dejando a la mujer que habla con los extraterrestres por fuera de la competencia.

Así reaccionó Julián Trujillo a la salida de Mafe Walker

La primera en ser salvada fue Karen. Al final, la decisión estaba entre Mafe y Sebastián. Al interior de la casa todos estaban expectantes por ver cuál de los dos entraba nuevamente a la casa. Al ver al actor, quien en los últimos años había residido en México, Julián Trujillo no pudo ocultar su tristeza.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Recordemos que, desde el comienzo, Trujillo y Mafe tuvieron una gran relación de amistad; de hecho, muchos llegaron a insinuar que entre ellos dos ocurría algo más. Al parecer, a ella le gustaba el actor, aunque eso nunca fue confirmado.

Melfi abrazó a Julián y enseguida fue a hacer lo mismo con Sebastián, quien entró llorando. Fue tanta la tristeza de Trujillo que no pudo estar más ahí, así que se fue para otro lugar de la casa para estar solo. Detrás de él se fue Martha, quien corrió a consolarlo, pero el actor no quiso recibir su apoyo, así que se dirigió a la terraza.

El triste momento no ha pasado desapercibido de las redes sociales. Los internautas han dejado múltiples opiniones al respecto: “ni Betty se atrevió a maquillar tanto el balance de Ecomoda como RCN las votaciones de hoy”, “ya ve Martha montándole bronca al grupo papilla porque no despidieron a Isabela y Julián no recibió a Sebas y eso que es de su propio equipo”, “parece que los extraterrestres no tienen cuentas de ViX para votar”, “se le fue la amiga a Julián”, “pobrecito, se le notó su tristeza”, “me cae mal, pero pobrecito Mafe era su compañía”.

Vea también: ¿Por qué Julián Trujillo no se baña a diario en LCDLF? Esta es la curiosa razón

¿Qué dijo Mafe Walker de su eliminación?

Al conocer la noticia, Mafe se mostró tranquila y aceptó que ya era el momento de salir de la competencia. “Amores, Colombia es el tiempo y yo lo acepto, es momento de volver a casa se vienen muchas conexiones, mucha gratitud por este tiempo. Estoy super tranquila, sé que en casa van a estar muy bien y ya, Colombia vienen muchas conexiones. Gracias a Colombia, vamos a sentir este código, aquí al canal, estamos conectados con otras razas interdimensionales para este despertar de todo este planeta tierra”.