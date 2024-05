Nataly Umaña se fue contra Ornella de LCDLF por hablar de su divorcio: “cizañera”

Nataly Umaña fue una de las participantes más comentadas de La casa de los famosos Colombia. La actriz, quien parte del Team Papilla, sostuvo una buena relación con sus compañeros, especialmente con Miguel Melfi, con quien sostuvo algo más que una amistad.

Nataly Umaña

Aunque la actriz salió hace varias semanas del reality, todavía sigue generando todo tipo de comentarios dentro y fuera de la casa. Algunos de sus compañeros que siguen adentro, de vez en cuando hablan de su relación con Melfi.

¿Qué dijo Ornella de Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

En uno de los capitulos anteriores, Ornella le dijo a Melfi que pensaba que Alejandro Estrada y Nataly Umaña habían acordado previamente parte del show de infidelidad para beneficiarse.

Los internautas le hicieron llegar el video a Nataly y la actriz no dudó en responderle a través de una transmisión en vivo, afirmando que su excompañera de competencia habló de más.

“Yo si tendría que decirle a Ornella que, ya que Gracias a Dios tuvo la oportunidad de estudiar psicología, que debe tener la ética de una psicóloga; porque qué niña para tener la lengua tan larga, es demasiado cizañera, imprudente y es como si no se diera cuenta de lo que dice”, dijo al comienzo.

Enseguida, aseguró que cuando se une con Karen Sevillano y La Segura, su manera de hablar de los demás cambia. “Hablo de lo que dijo de mí dentro de la casa, sé que obviamente acá afuera vamos a ser parceras y sé que todo esto tiene que ver con el encierro, ellos no tienen absolutamente ningún otro mundo, entonces de repente un día dice cosas de mí, al otro día lo dice más potencializado, al otro día como que se retracta, entonces no sé y cuando ella está con La Segura y con Karen se le alarga muchísimo más la lengua, tanto que podrían ir a un evento de tapete rojo esas tres”.

Nataly Umaña triste con sus excompañeras del Team Papilla

Finalmente, dejó claro que ella no ha podido ver el programa porque está fuera del país; sin embargo, se ha enterado porque sus seguidores le envían constantemente videos de lo que ocurre dentro de la casa. “Yo estoy asombrada, aunque estoy en México y aquí no tengo ViX, ni siquiera puedo ver RCN en vivo, pero claramente me están enviando videos todo el tiempo y ya, ustedes saben. Pero si me aterra un poco porque se supone que somos Team Papilla y se supone que somos leales, nos cuidamos, queremos. Que me den duro acá afuera es una cosa, pero de ellas me duele. Por ahí fueron y gritaron algo en el canal y desde ahí le bajaron, de hecho, se expresaron muy bonito, Karen y la Segura, ya se reivindicaron, pero sí venía triste con ellas, con el mismo tema de siempre, además sacando conjeturas que no son ciertas porque la gente no tiene ni idea de lo que pasa”, dijo