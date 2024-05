La Segura y su novio Ignacio Baladan se casan. Así será la romántica pedida de mano

Hace unas semanas, La Segura recibió la llamada del ‘Jefe’ en La casa de los famosos y como reto, tenía que decirle sí a todo durante 24 horas. Al culminar la actividad, la creadora de contenido antioqueña pensó que su novio llegaría a la casa y le pediría matrimonio. “Yo pensé ‘me van a proponer matrimonio. Me caso’. Ustedes me vieran ayer mirando las cámaras. No pude dormir, a la media noche me levanté a orinar y la puerta estaba como trancada y yo ‘me están armando la propuesta’. Yo no le conté a nadie, yo me peiné, me maquillé”, contó.

Te puede interesar: Papá de ‘La Segura’ reapareció y habló de ella: “prefería que Dios se la llevara”

Natalia Segura, conocida en redes sociales como “La Segura” Fotografía por: Sebastián López Ramírez

Novio de La Segura le propondrá matrimonio hoy en ‘La casa de los famosos’

Después de varios días, el canal RCN confirmó que, esta noche, Ignacio Baladan, novio de La Segura, le propondrá matrimonio durante la emisión en vivo.

“¡Qué dicha ser testigos del amor! ❤️ Acompañemos EN VIVO a Ignacio Baladán en este paso tan importante para él, La Segura y sus seres queridos. 💍🥰”, escribió el canal RCN en las redes sociales de La casa de los famosos.

En Vea conocimos que, esta noche, llegará Ignacio Baladan a La casa de los famosos como invitado en la dinámica de ‘Congelados’. Además, el canal RCN prepara en la terraza de la casa un espacio para una cena romántica donde estarán por un tiempo la concursante y su novio, luego que él le pida matrimonio delante de todos sus compañeros, el equipo de producción y, por supuesto, de los televidentes.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A esta hora, el equipo técnico se encuentra en todo el montaje para la cena romántica. Sin duda, será un momento muy especial para la generadora de contenido, su novio y toda su familia. Al fin, el sueño de ver entrar a Ignacio a la casa para pedirle que se case con él, se le hará realidad.

Vea también: Él es Ignacio Baladán, novio de La Segura de ‘La casa de los famosos’. Es un chef

Críticas a Ignacio Baladan por la propuesta de matrimonio para La Segura

Aunque muchos televidentes y usuarios en redes se alegraron por la noticia, otros han criticado al chef, pues afirman que lo está haciendo por presión. “La propuesta de matri se va a ver mal pues prácticamente lo estará haciendo por la presión que tuvo con lo que ella se imaginó en la casa. Me parece feo que fuese de esa forma”, “no saben que más hacer por rating. Qué pereza ver estas bobadas y más demostrando el favoritismo por la insegura”, “que le pida matrimonio y de paso se la lleve”, “lo único q le hacía falta al circo”, “muy triste que le pidan matrimonio a uno por presión porque ella ya dijo y porque me imagino cuanto le darían por la payasada”.