¿Karen Sevillano ya salió de LCDLF? Luisa Fernanda W reveló la verdad

Desde hace varias semanas, televidentes y usuarios en redes sociales vienen pidiendo la eliminación de Karen Sevillano, luego que la creadora de contenido caleña protagonizara fuertes peleas con algunos de sus compañeros.

Karen Sevillano en ‘LCDLF’ Fotografía por: Canal RCN

“Karen se pasó de soez y ofensiva al dirigirse a Julián y a Martha, el Jefe debería tomar cartas en el asunto, pero ya”, “No solo por esas declaraciones, sino por muchas más ofensas en contra de otros participantes y de sus familiares”, “En serio a RCN no le da pena mostrar eso, eso no es contenido, da vergüenza”, “Karen no es un buen ejemplo para los niños y jóvenes que les gusta el programa, que se pueden influenciar de su violencia e irrespeto”, comentan en redes.

Karen Sevillano fue amenazada

Lo que más ha indignado a los detractores de la influenciadora, son sus fuertes y groseras palabras con las que se ha referido hacia el actor Julián Trujillo. Debido a eso, en redes sociales Sevillano ha recibido diferentes amenazas.

“Gracias a todos por su apoyo. Muchas personas se están tomando la participación de Karen en el reality de forma personal, enviando amenazas de muerte para cuando Karen salga del programa y para nuestra familia. Tenemos a nuestro equipo jurídico haciendo todo lo pertinente sobre este caso. Por favor entiendan que esto es un reality show y ella no le está haciendo daño a nadie con su participación. Paren yaaaa”, dijo la hermana de Sevillano.

¿Karen Sevillano fue vista en un aeropuerto?

En los últimos días, surgió un rumor en redes sociales que afirmaba que, supuestamente, la creadora de contenido había salido de La casa de los famosos y fue vista en el aeropuerto de Cali. Ese rumor revolucionó las redes sociales, al punto que muchos internautas creyeron que el programa ya estaba grabado y que no era en vivo.

Luisa Fernanda W desmiente que Karen Sevillano haya salido de LCDLF

A través de su perfil de Instagram donde tiene 19 millones de seguidores, la pareja de Pipe Bueno expresó su molestia luego de escuchar esos rumores. “Por ahí vi a un medio de comunicación que dijo que supuestamente vieron a Karen en el aeropuerto de Cali, estoy hablando de ‘La casa de los famosos Colombia’ para quienes no están en contexto. Yo solamente pensaba por qué hay unos medios de comunicación de ese país que hablan tanto popó, no me cabe en la cabeza”, comenzó diciendo.

Enseguida, agregó: “les voy a contar algo que no debería contar. Cuando yo estuve en ViX la semana pasada, pasé por el lugar donde graban ‘La casa de los famosos’ y ustedes ven esas ventanitas como si fueran un espejo, pues son ventanas por donde los graban. Entonces me dejaron mirar por una de esas ventanitas y los vi a todos. O sea, ‘La casa de los famosos Colombia’ es grabada en vivo, yo no entiendo por qué inventan tanto cuento en este país. Y así como eso, uno ve chismes de un montón de gente que no son verdad”.

