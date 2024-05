Isabella Santiago se pronunció luego de su expulsión de LCDLF. ¿Está furiosa?

El pasado sábado, los participantes de La casa de los famosos vivieron uno de los días más tensos en lo que va del programa, luego de una fiesta que se salió de control, donde algunos de ellos infringieron varias reglas.

Los directamente involucrados fueron Isabella Santiago, Karen Sevillano, Miguel Melfi y Camilo Pulgarín. En las imágenes emitidas por ViX, se observa a los famosos exaltados y al punto de llegar a la agresión física.

¿Por qué expulsaron a Isabella Santiago?

La gota que rebosó la copa fue la actitud de la actriz Isabella Santiago, quien, en un momento de euforia, le trata de quitar la ropa interior a Melfi sin su consentimiento, acto que muchos televidentes y usuarios en redes sociales calificaron como acoso sexual.

El ‘Jefe’ rechazó esa actitud de la famosa, por lo que decidió expulsarla de la competencia, mientras que a los otros involucrados los sancionó enviándolos directamente a la placa de nominación. “Isabella, ayer rompiste varias reglas y por eso estás expulsada de la competencia. Abandona mi casa ya, por favor”, le dijo.

¿Qué dijo Isabella Santiago luego de su expulsión?

Una vez el ‘Jefe’ hizo el anuncio, todos en la casa quedaron sorprendidos. En redes sociales, las opiniones han estado divididas. Algunos usuarios apoyan a la actriz, mientras que otros han criticado que la sanción no haya sido igual para todos los implicados.

“Me duele lo que pasó y su expulsión tan dura, pero pienso que fueron varios los que incumplieron, ¿por qué sólo ella?”, “en serio me duele lo de Isa, sé que cometió un error, pero no fue la única”, “la ley es para todos, que saquen a Karen, Melfi y Camilo”, “Karen vive haciendo cosas peores y no la expulsan 😮 el maltrato es maltrato”, “mi pregunta es ¿por qué la producción no ha expulsado a Karen con tantas faltas que ha cometido, incitando al odio, diciendo vulgaridades, poniendo sobre nombres, insultando?”.

Hasta hace unas horas, la actriz no se había pronunciado. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram donde tiene 287 mil seguidores, puso un post, expresando algunos de sus sentimientos.

“Estoy bien amigos y público hermoso que me sigue y me está apoyando en este momento. No ha sido fácil esta noticia para nada, aun así seguiré en el proceso de entenderlo. Mañana les hablaré desde aquí para comentarles cómo estoy. Muchas gracias de verdad por el apoyo, empatía y cariño que me han mostrado. Mañana nos vemos en un live. Feliz noche”.

Por ahora, sus seguidores están a la expectativa por conocer qué piensa de su expulsión y la sanción de sus compañeros, quienes también se vieron involucrados en ese escándalo.

Vale la pena recordar que, además de esa sanción, el ‘Jefe’ suspendió hasta nueva orden las fiestas en la casa.