Este es el comentario de Carla Giraldo por el que dicen que ofendió a Diana Ángel

Aunque los participantes de La casa de los famosos han dado mucho de qué hablar, las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo también han sido objeto de comentarios en redes sociales por las aparentes diferencias que han tenido al aire y que no han pasado desapercibidas.

El programa es presentado por Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Fotografía por: Cortesía ViX

La actriz de Me llaman Lolita ha sido cuestionada por su debut como presentadora. Además, algunos televidentes y usuarios en redes sociales la han criticado por su extrovertida forma de ser y por algunos comentarios que ha hecho que no han caído muy bien en algunas personas.

¿Qué pasó con Carla Giraldo y Diana Ángel?

Después del alboroto que hubo el fin de semana en el reality de convivencia, los famosos se enfrentaron a una nueva prueba para definir al líder de la semana. En esta oportunidad, Miguel Melfi logró ganar, siendo el primero en entrar al top 10.

Por eso, el cantante panameño tenía el beneficio de escoger a alguno de sus compañeros para compartir la habitación del líder. En esta oportunidad, eligió a Diana Ángel, con quien ha entablado una gran amistad.

“Lo pensé todo el día, ya estaba preparado. La decisión la tomé de acuerdo a que yo siento que los integrantes de papilla ya casi que la mayoría han sido líderes o han ido a la habitación y hay una persona que hoy casi se lo gana y se lo merecía al 100 % porque fue una guerrera y por eso me la quiero llevar al cuarto del líder y es a Dianita”, dijo.

La noticia tomó por sorpresa a la actriz, quien no dudó en expresar su felicidad y agradecimientos a su compañero.

Comentario de Carla Giraldo a Diana Ángel

Luego de ver la emoción de la actriz, la presentadora Carla Giraldo le hizo un comentario que, para muchos, tuvo un toque ofensivo hacia Diana. “Lo que no hizo Culotauro, Diana. A celebrar que antes no pudimos, Diana”, fueron sus palabras.

Enseguida, la actriz, quien sostuvo un romance con Culotauro que al final no fue bien correspondido, le dijo: “¡Qué nota! Carla es tuyo, es tuyo. Carla, él es mi parcero y somos muy amigos…yo en ese problema tuyo y de Melfi no me voy a meter”.

Finalmente, la presentadora no tuvo reparo en contestar las palabras de la participante. “No, mi amor, tranquila, problemas es lo que tengo acá afuera”.

En redes sociales, los internautas no pasaron desapercibido el cruce de palabras de Carla con Diana. “Carla humillando a Diana”, “Carla no tiene tacto para decir las cosas”, “sonó humillante”.

Momento en el que Carla Giraldo deja en la calle a Diana Ángel: "lo que no hizo Culotauro, perdón. A celebrar que antes no pudimos, Diana" #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/0pFevgRIdf — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) May 7, 2024

¿Team Papilla hizo complot?

En el más reciente capítulo, el ‘Jefe’ sancionó a todos los integrantes del Team Papilla por haber hecho un complot o una alianza, enviando códigos para que los televidentes votaran por una sola persona.

“Equipo papillente en repetidas ocasiones nos hemos dado cuenta que ustedes se dan códigos a través de los alimentos y hoy después de que hablaran para definir lo que iba a pasar nos dimos cuenta que hubo complot”, les dijo el ‘Jefe’, por lo que terminó anulándoles sus votos.