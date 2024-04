Caos en LCDLF: Pantera fue tildado de agresivo por fuerte pelea: “es un peligro”

El más reciente capítulo de La casa de los famosos comenzó con grandes anuncios: todos los participantes están nominados y luego de la salida de Omar Murillo, el ambiente en la casa se volvió más tensionante.

¿Qué pasó en ‘La casa de los famosos’?

El capítulo de hoy inició con una fuerte discusión entre Pantera, Martha Isabel Bolaños e Isabella Santiago luego de la prueba de liderazgo. Los participantes debían pasar unos objetos de un lugar a otro, ayudándose con unas barras mientras superaban algunos obstáculos.

No obstante, en un momento el actor Julián Trujillo se tropezó, por lo que Martha Isabel Bolaños y Pantera entraron al campo de juego y le ayudaron a levantarse. Sin embargo, parece ser que Martha modificó un obstáculo para ayudar a Julián, lo que ocasionó la ira de Pantera.

Martha también lo acusó de haber hecho algo que no estaba permitido: “tú hiciste algo que no te correspondía. A ti te dijeron ‘ayúdale con la mano’ y yo te vi metiendo uno [un objeto] en su canasta. Sepa perder… ¡Atrevido!”, a lo que él le contestó: “no te estoy hablando con irrespeto. A mí no me vayas a poner como un patán ni nada”.

En ese momento, Isabella Santiago se metió en medio y le dijo bastante molesta: “tú solito estás quedando como eso”.

Luego, Pantera le refutó a la actriz de Betty, la fea: “es decisión del Jefe y está bien, pero usted se metió y eso es injusto. Yo no le estoy faltando el respeto”.

La casa de las peleas porque el jefe no se sabe sus propias reglas 😂😭 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/hD9TTBhOyh — Noeh (@badgyalnoeh) April 22, 2024

Críticas a Pantera por pelea con Martha Isabel

En redes sociales, los internautas han dejado múltiples comentarios sobre la fuerte pelea que protagonizaron los participantes. La mayoría de los comentarios tildan a concursante de ‘peligroso’. “Lo de pantera ya se pasó una cosa es el juego pero otra su actitud tan agresiva #LaCasaDeLosFamososColombia cuando será que @VIX @_robertman que es un man sensato va a empezar a ver también las cosas de los papillas”, “la forma en la que se tiene que poner las manos atrás porque sabe que en cualquier momento puede golpear a alguien es un violento y claramente un peligro para sus compañeros”, “Pantera estuvo a punto de cometer una agresión a una mujer”.

Karen Sevillano defiende a Pantera

Luego de la fuerte discusión, Julián Trujillo estaba hablando con Pantera, pero llegó Karen Sevillano y arremetió con Martha Isabel Bolaños y contra Julián: “que ella se sienta aludida no quiere decir que él la agredi... Julián Trujillo de manipulador a querer decir que Pantera agredió a Martha. Siento que él es lo suficientemente inteligente para saber lo que estaba haciendo. Ese señor quiso manipular la situación en donde el mundo estaba discutiendo para hacer quedar a Pantera como un agresor”.