Cristina Hurtado le da “cachetada” en vivo a Alfredo en LCDLF: “falta de respeto”

La casa de los famosos ya se encuentra en su recta final. Esta semana quedó definido el top 10 de los famosos que lucharán por ser los finalistas y llevarse el millonario premio, aunque solamente uno de ellos será el ganador.

La casa de los famosos Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Luego de tres meses de convivencia, los participantes han aprendido a conocerse y a convivir con sus diferencias. Aunque en algunas oportunidades han protagonizado fuertes peleas por las que, incluso, el ‘Jefe’ ha tenido que sancionarlos, de vez en cuando siguen lanzándose pullas, demostrando que, no se soportan entre ellos.

¿Qué pasó con Cristina Hurtado y Alfredo Redes?

Ayer, la actriz Martha Isabel Bolaños terminó en topless en medio de una prueba que consistía en ponerse la mayor cantidad de ropa posible y, posteriormente, quitarse todas las prendas.

El duelo final estuvo a cargo de la actriz de Betty, la fea y Miguel Melfi, con quien, hace unas semanas, protagonizó un apasionado beso. Como estaban empatados, al final, la actriz decidió quitarse su top y dejar al descubierto sus pechos sin ningún tapujo. El momento fue muy comentado en redes sociales.

¡Como Dios la trajo al mundo! Así quedó Martha Isabel Bolaños en el reto de esta mañana en #LaCasaDeLosFamososCol, donde jugaron a prendas entre hombres y mujeres. ¿Qué pasó? Descúbrelo en el video...#LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/ivBuiXN4Ax — Colombia Noticias (@CNotiWeb) May 9, 2024

En la noche, las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo se conectaron con los participantes y comentaron lo que había ocurrido en la prueba. La actriz de Me llaman Lolita, les dijo: “Dios mío, quedamos con la boca abierta. ¿Ustedes cómo quedaron, chicos? ¿Alfredo, viste eso?”.

Inmediatamente, el participante respondió: “sí, me parece una falta de respeto, Carla”. Sus compañeros no dudaron en reírse, pero, al parecer, a Cristina no le gustó el comentario del concursante, por lo que le reclamó: “pero si fuera de tu equipo no te hubiera parecido una falta de respeto”.

Las palabras de la presentadora antioqueña no pasaron desapercibidas y, por supuesto, en redes sociales se viralizaron y los internautas han dejado sus comentarios:

“pero si lo está diciendo en recocha”, “la amé por decir y hacer lo correcto siempre, por favor que le aumenten el sueldo a Cristina”, “falta de respeto mostrar las tet** que él no vio porque volteó la cara, pero sí está bien burlarse de Isabella haciendo comentarios sobre salchicha y las bolas”, “Alfredo desde el principio le ha dicho a Ornella que no muestre tanto”, con esa mujer tan hermosa como es Martha”, “lo que Alfredo tiene es envidia de que Martha a los 50 años esté como esté”.