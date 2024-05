Cristina Hurtado estalló y respondió a críticas por “no apoyar” a Carla Giraldo

Desde que comenzó La casa de los famosos se ha hablado de una supuesta rivalidad entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado, presentadoras del reality de ViX y RCN.

Cristina Hurtado y Carla Giraldo en 'La casa de los famosos' Fotografía por: Facebook 'La casa de los famosos Colombia'

Los televidentes no han pasado desapercibidos algunos momentos en los que las presentadoras han tenido una que otra diferencia al aire, haciendo ver que no se la llevan bien.

A Hurtado, expresentadora de Guerreros, la han criticado porque, aparentemente, no ayuda a su compañera de set, quien hasta ahora debuta en esa faceta y más en un programa en vivo. En los primeros capítulos del concurso, Carla Giraldo se veía nerviosa y con poca experiencia; según los televidentes, nunca ha recibido el apoyo de su compañera Cristina en algunos momentos donde, supuestamente, no sabe cómo improvisar.

Cristina Hurtado responde a críticas por ‘La casa de los famosos’

En varias oportunidades, Cristina se ha referido a su relación con Carla, desmintiendo que tengan una mala relación. De hecho, hace unas semanas dijo en una entrevista con Aló: “Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella, como trato de no hacerlo con ninguna persona. No me gusta prejuzgar, así que todo lo que comentaran al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, nunca me previnieron”.

Ahora, volvió a expresarse sobre el mismo tema, luego de hacer una publicación con un reel de imágenes de su carrera como presentadora. Junto al post, escribió un extenso mensaje reconociendo sus sacrificios:

“Hoy es un buen día para recordarme y reconocerme a mí misma que valió la pena el riesgo, la fe y la voluntad de aprender, que los sacrificios por los que he pasado por mí y por mis hijos fueron en realidad un regalo, que las veces que lloré por enfrentarme a un universo tan lejano y desconocido fueron inspiración, los maestros que fueron llegando con los años, fueron luz para iluminar mi camino, que la valentía para soportar la crítica y los señalamientos solo me fortalecieron, que mi férrea disciplina y deseos de superación me trajeron hasta aquí, que asumir con humildad que no sabía nada y que era un mundo muy lejano y desconocido no me abatieron, me convertí en la mejor aprendiz aceptando que sencillamente no sabía nada, pero la pasión y el respeto por mi profesión primaron en medio de las dificultades y reafirmaron que el aprendizaje nunca tiene fin”, se lee.

No obstante, una seguidora le reclamó en un comentario que, supuestamente, no apoyaba a Carla Giraldo en La casa de los famosos. “Pero no pierda la generosidad y apoye a Carla, usted también un día empezó”.

La presentadora antioqueña no tuvo reparo en responderle a la usuaria y, evidentemente molesta aseguró que nadie conoce la realidad. “Ay, mujer, si supieras. Tranqui, como ignoras te atreves. Lo entiendo. Y como tú, muchos y muchas por aquí por las redes donde no hay rostro y bombardean sin piedad todo el tiempo sin conocer la realidad”.