¿Por qué Julián Trujillo no se baña a diario en LCDLF? Esta es la curiosa razón

Julián Trujillo se ha convertido en uno de los participantes más polémicos de La casa de los famosos. En varias oportunidades, ha protagonizado discusiones con algunos de sus compañeros, entre ellos, La Segura y Karen Sevillano.

Julián Trujillo Fotografía por: RCN / Vix

Pelea de Julián Trujillo y La Segura

El pasado fin de semana, el actor y la creadora de contenido Natalia Segura tuvieron una fuerte discusión. “¿Tuviste Segura cuántas nominaciones hacia mí? Yo jamás te pedí a ti un ‘yo quiero qué’. Yo no quiero que tú quieras que yo quiera”, le dijo el actor a la influenciadora, quien le respondió: “me parece soberbio de tu parte ¿Por qué me odias tanto, qué te hice? Yo no quiero obligar a nadie, al final del día a mí me tendría que importar nada”, mencionó La Segura en el confesionario.

¿Qué le pasó a Julián Trujillo y por qué no se ha querido bañar?

Después de toda la tensión que se ha vivido dentro de la casa, el actor Julián Trujillo ha manifestado sentirse cansado y estar en una fuerte crisis emocional, que lo hizo desear salir del reality, aunque el público se ha encargado de salvarlo todas las veces que ha sido nominado.

Recientemente, sorprendió a los televidentes al revelar que, debido a su estado de ánimo, no se ha querido bañar a diario en el reality. “Para mí bañarme es el agua, yo soy agua, es un medidor de mis emociones, cuando estoy contento me baño, cuando no, no me baño”, le comentó el actor a Mafe Walker, una de las personas más cercanas a él dentro de la casa.

Asimismo, reconoció, entre risas, que es un “cochino” por no bañarse todos los días dentro de la casa. “El agua me activa, así sea fría, caliente, tibia, como sea, tanto que afuera siempre tengo la sensación de que si yo no me baño no empieza mi día. Normalmente salgo de mi casa vestido y bañado, pero como aquí no salgo, entonces eso ha jugado en contra mía. Todo esto para decir que soy un sucio y no me baño”.

Críticas a Julián Trujillo por no bañarse

Las palabras del actor no pasaron desapercibidas por los televidentes y usuarios en redes sociales. “Es agua pero no se baña tenaz, la suciedad a qué se asocia entonces”, “Colombia estoy muy preocupada por sus famosos”, “o sea en todo el reality ha estado mal porque se ha bañado como 2 veces”, “ni Mafe comprendió esa conexión de Julián con el agua”, “no hay nada más sabroso que bañarse y sentirse limpio”, “esas conversaciones de Mafe y Julián son muy rayadas”, “Julián se está tomando en serio el ahorro de agua que está pidiendo el alcalde”.