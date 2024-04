¿Sebastián González de ‘La casa de los famosos’ es gay? El actor lo reveló todo

Hace unas semanas llegaron nuevos participantes a La casa de los famosos, entre ellos Miguel Bueno, Tania Valencia, Camilo Pulgarín y Sebastián González, quienes han generado emociones dentro y fuera de la casa.

La actriz de Tu voz estéreo es la más reciente eliminada y su corto paso por el reality de ViX y RCN dejó múltiples comentarios en las redes sociales. Algunos de los famosos que están desde el comienzo han tratado de proteger a los nuevos, mientras que otros quieren sacarlos.

¿A Sebastián González le gustan los hombres y las mujeres?

Este es uno de los interrogantes más frecuentes en redes sociales, luego de ver, desde que estaban en el loft, un sospechoso acercamiento entre el actor Sebastián González y el generador de contenido Camilo Pulgarín.

Los participantes protagonizaron un beso mientras recreaban una escena amorosa, a manera de broma; sin embargo, todo parece indicar que les gustó pues, ya en la casa principal, se han coqueteado de manera más directa, generando dudas en los televidentes.

Cuando estaban conviviendo en el loft, la actriz y presentadora Nanis Ochoa le preguntó a Sebastián por sus gustos. “¿A Sebastián G, además que le gustan las mujeres, eso es obvio, pero le gustan también los hombres?”, lo cuestionó.

Sebastián González revela que está en una etapa de confusión

La respuesta del actor dejó confundido a más de uno. “Como muchos hombres y mujeres del mundo, enfrentamos etapas de curiosidad, y yo estoy en una etapa de curiosidad, de vivir cosas, de ver cosas que además uno siente que no le puede dar explicación, entonces lo que ha pasado con Camilo creen que es show, pero es parte de cosas que yo no entiendo de mi personalidad y quizá me están juzgando sin conocerme, entonces son cosas que yo tampoco tengo claras, ni yo me conozco. Estoy en una etapa de confusión”, aseguró, dejando claro que, por ahora, no tiene definidos sus gustos.

En redes sociales no han dudado en comentar al respecto: “La etapa de la curiosidad ya la pasaste querido. Curiosidad los 30 es otra cosa”, “qué tristeza qué un hombre diga qué está en etapa de confusión de sexo... eso no es normal en un hombre de esa edad, qué diga mejor que es un extraterrestre”, “ya está grandecito para que se sienta curioso”, “a esa edad ya no es confusión, ya es degenere”, “qué ridículo”, “sea serio”, “no es curiosidad, es que no ha salido del clóset”.

Fuerte ‘agarrón’ de Sebastián González con Isabella Santiago

Además de Camilo Pulgarín, Isabella Santiago también ha mostrado interés en Sebastián González. Hace unos días, el actor le confesó a la actriz que no le gustaban los hombres y que le pedía que no le dijera a nadie. Sin embargo, Isabella le contó a ‘María José’, lo que ocasionó la molestia de González.

“Si nosotros tenemos una conversación, no me parece que esa conversación después se la digas a alguien más. Yo no te dije a ti que no podías contar algo, pero si tú me cuentas algo a mí, yo no voy a salir a contarlo más allá de que si tú me lo permites o no”, le dijo muy serio Sebastián a su compañera.