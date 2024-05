Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo protagonizaron ‘romántico’ momento en LCDLF

Para todos quienes ven La casa de los famosos ha sido evidente la rivalidad entre los ‘Papillentes’ y los ‘Galácticos’, especialmente es esta última fase del reality de convivencia de ViX y RCN, en donde solamente quedan 8 participantes de los 22 que iniciaron.

Te puede interesar: Cristina Hurtado confirmó fraude en ‘La casa de los famosos’. Estas son las pruebas

La casa de los famosos Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Karen Sevillano, La Segura, Alfredo, Pantera y Melfi tuvieron fuertes peleas contra Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños. La semana pasada en el exilio, tuvieron una acalorada discusión por las camas, pues solo había dos.

¿Qué pasa con Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo?

La amistad de los actores ha sido admirada por los televidentes y usuarios en redes sociales. Desde el comienzo del reality, demostraron tener ideas similares, por lo que ambos hicieron parte del mismo equipo de los ‘Galácticos’.

Con la salida de Isabella Santiago y Mafe Walker, sus compañeras, quedaron solos, únicamente con el apoyo de Sebastián González, siendo minoría dentro de la casa. Aun así, demostrado estar muy unidos.

Sin embargo, para algunos internautas ha sido extraña la cercanía de los actores. Muchos aseguran que podría haber algo más que una amistad, pues en repetidas ocasiones, Martha Isabel ha tenido algunas muestras de afecto con Julián, que no son tan comunes entre amigos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Karen Sevillano y La Segura insinuaron que Julián y Martha pasaba algo

Hace unos días, las creadoras de contenido, en su sección ‘Las chismosas de confianza’, alertaron sobre un momento en el baño en el que Martha se acerca a Julián y lo toma por la espalda, lo abraza y le da un beso en el cuello. Enseguida, le dice: “¿viste que pude ganar la prueba?”, refiriéndose a la prueba de salvación, el pasado sábado.

Después, los demás integrantes del equipo ‘Papillente’ hablaron sobre el tema, justificando que, aunque Julián Trujillo es novio de Susana Rojas, la actriz de Betty, la fea, siempre ha tenido esas muestras de afecto con él que podrían confundirse.

Las imágenes de los diferentes momentos en que se ha evidenciado esa cercanía han sido viralizadas en redes sociales, donde los internautas no han dudado en comentar al respecto:

Vea tamibién: Fotos: ella es Susana Rojas, la actriz que es novia de Julián Trujillo de LCDLF

“Amigo el ratón del queso”, “falta de respeto de ella para con Susy... aunque sea solo por amistad”, “no respeta a la mujer de Julián y él que no se hace respetar tampoco”, “el caballero Julian Trujillo no se le ve muy cómodo con esta manifestación de amiga, es más si miran las manos de él, le da palmaditas como quien dice ya ya basta mujer que me comprometes”.

Aunque también hubo algunos usuarios que defendieron su amistad: “Susana tiene que estar muy orgullosa del novio que tiene un caballero, fiel, inteligente, muy centrado y él sabe a qué darle la importancia que se merece”, “amistad. O es que nunca han tenido un amigo hombre que las respete. Qué mentes”, “yo no veo más que una linda amistad”.