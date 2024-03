Fotos: ella es Susana Rojas, la actriz que es novia de Julián Trujillo de LCDLF

Esta semana, La casa de los famosos dio mucho de qué hablar, no solo por la mediática relación de Nataly Umaña y Melfi que ya llegó a su fin, sino también por las peleas y discusiones que han protagonizado algunos participantes.

De igual manera, uno de los momentos que les ayuda a los famosos a bajar la tensión del momento, es cuando llegan sus familiares a visitarlos. Esta semana, el turno fue para Julián Trujillo, quien fue sorprendido por su novia, la actriz Susana Rojas.

Así fue el emotivo encuentro de Julián Trujillo con su novia Susana Rojas

La llegada de Susana Rojas a La casa de los famosos ha sido muy comentada, pues una vez la vio, el actor Julián Trujillo rompió en llanto. “Lo estás haciendo muy bien, sigue mostrando ese hombre caballeroso, correcto, que sabe hacer las cosas bien, no te preocupes por nada, sigue siendo tú, el que siempre has sido, te amo. Todos estamos bien y estamos felices”, le dijo.

Al salir de la casa, la actriz fue entrevistada por Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Allí, reveló que se sintió muy nerviosa. “Es increíble porque nosotros cuando grabamos una novela, una escena de dos minutos es eterna y cuando me dijeron que ya se me habían pasado los dos minutos, dije: ‘¿cómo así, ya? Yo dije entro y lo busco en la sala, si no me devuelvo a buscarlo en las habitaciones; tanto que cuando me dijeron que iba a entrar a la casa, pensé en ponerme unos tenis para correr y encontrarlo rápido”, aseguró.

De igual manera, Susana reveló que sintió que no se expresó de la manera correcta, debido a los nervios. “Imagínate, uno se aprende el parlamento para la novela… Yo dije, anoche, voy a escribir para tenerlo claro y que no se me olvide nada, pero eso no pasó”.

¿Quién es Susana Rojas, novia de Julián Trujillo?

Susana Rojas es una reconocida actriz colombiana, quien se dio a conocer por su personaje en Chepe fortuna, donde interpretó a Yadira Cienfuegos. La araucana de 39 años también ha hecho parte de otras importantes producciones como Padres e hijos, Tu voz estéreo, Flor salvaje, A mano limpia, La playita, La ley del corazón, No olvidarás mi nombre, En final del paraíso, Enfermeras, entre otras.

¿Quién es Julián Trujillo?

Julián Trujillo es un actor colombiano de 47 años, quien ha hecho parte de producciones como Enfermeras, Francisco el matemático, La ley del corazón, Perfil falso, La nocturna, Sala de urgencias, Niñas mal, Mujeres al límite, entre otras.

Además de la actuación, Julián también canta y toca la guitarra. Es amante de los animales y así lo demuestra en sus redes sociales.