Nataly Umaña histérica con Melfi: “quedé como estúpida. A mí no me termina nadie”

La relación de Nataly Umaña y Melfi que inició dentro de La casa de los famosos se ha convertido en toda una polémica, inicialmente, porque la actriz estaba casada con Alejandro Estrada, quien hace unas semanas, llegó a la casa para dar por terminado ese matrimonio de 12 años.

Te puede interesar: Melfi golpeó el ego de Nataly Umaña. Ya no quiere nada con ella: “seamos panas”

Nataly Umaña y Miguel Melfi en 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Canal RCN

En las primeras semanas, Nataly y Melfi disfrutaban de las mieles del amor. A la actriz parecía no importarle su matrimonio mientras disfrutaba de íntimos momentos con el cantante panameño. No obstante, todo comenzó a decaer luego de la visita de la mamá de Melfi. La señora Annie le pidió a su hijo no continuar con esa relación y esas palabras calaron en su mente y, finalmente, decidió terminarle a Nataly.

Nataly Umaña se niega a terminar con Melfi

Melfi tuvo varias conversaciones con Nataly en las que le expresó sus deseos de dejar todo hasta ahí y ser amigos; sin embargo, la actriz no lo tomó de la mejor manera y, muy furiosa, respondió:

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“A mí no me termina nadie, aquí la que termina las relaciones soy yo. Yo ni sé de lo que está hablando Miguel Melfi últimamente, me dice una cosa, hace otra. Ya pierde credibilidad, aquí él no termina ninguna relación, que se relaje”, dijo.

“Mi relación y mi situación con Alejandro no tiene nada que ver con Miguel Melfi. ¿Me gustó?, sí, incluso era más intenso él de lo que yo era, caigo en el romanticismo, en el jueguito, en la caricia, a él le llega la visita de la mamá y lo hace caer en cuenta y le dice: ‘hey, mira, lo que estás haciendo, el país no te está apoyando’ y él decide cortar”, agregó la actriz.

#LaCasaDeLosFamososCol | Nataly Umaña no soportó que Miguel Melfi terminara su relación con ella 🫣😬



¿Les durará la distancia? 🤔👀



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/Zmu9DLeUyc — Canal RCN (@CanalRCN) March 21, 2024

Discusión de Nataly Umaña y Miguel Melfi

En otra conversación que tuvieron los dos participantes de La casa de los famosos, el panameño le dijo que, pese a todo lo que ocurrió entre ellos, él ya no quería estar en plan de pareja dentro del reality.

“Tu siempre me dices que uno siempre tiene que ser congruente con lo que uno dice y quiere y si yo dije que no quería seguir haciendo esto así, porque nosotros no vinimos aquí a buscar pareja... Yo también me disfruto mucho esto, me encanta, pero no es el contexto, yo no quiero estar dentro de la casa en ese modo como de parejita”.

Vea también: ¿'La casa de los famosos’ es libreteada? Se conoció la verdad

Esas palabras volvieron a molestar a Nataly, quien no dudó en hacerle saber que estaba muy decepcionada de él. “Entonces ¿por respeto a mí misma yo debería mejor volver a lo de un comienzo? (…) que no había pasado nada entre los dos y ser amigos y ya (…) o sea lo único que hice fue quedar como una estúpida, gracias. Me decepcionas”.

Críticas a Nataly Umaña

Las redes sociales se han inundado de críticas, especialmente hacia Nataly Umaña, quien sacrificó su matrimonio de 12 años con Alejandro Estrada por su romance con Melfi que, al final de cuentas, no tuvo futuro. “Pobre Nataly, qué metida de patas, ella pensó que se moría por ella”, “que salga Nataly, qué pereza esa vieja”, “qué vieja tan necesitada, no le da ni pena”, “¿y qué quería ella, una relación de 12 años con Melfi?”, “fuera Nataly del programa”, son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios.