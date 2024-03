Mamá de Melfi rechazó a Nataly Umaña: “no puedo aceptarlo”. ¿Qué le respondió?

Como es costumbre, los participantes de La casa de los famosos han estado recibiendo día a día la visita de algunos de sus familiares. En el más reciente capítulo, el turno fue para Miguel Melfi quien fue sorprendido con la llegada de Annie, su mamá.

La progenitora del cantante panameño tuvo dos minutos para darle unas palabras a su hijo, quien, por reglas del juego, no se podía mover ni responderle ninguna palabra.

¿Qué dijo la mamá de Melfi sobre amorío con Nataly Umaña?

Cuando ‘El Jefe’ les pidió a los concursantes que quedaran congelados para recibir la visita, Nataly Umaña estaba en toda la entrada de la casa. Cuando ingresó Annie, pasó por su lado, pero la ignoró completamente.

Al entrar a la habitación, donde estaba su hijo, el cantante no pudo evitar las lágrimas. La señora lo abrazó y enseguida le dijo unas emotivas palabras. Aunque no mencionó a Nataly, indirectamente le dijo que no estaba de acuerdo con esa relación:

“Tú sabes que te quiero y te amo, pero una madre tiene que estar cuando tiene que estar y tiene que decir lo que tiene que decir. Yo sé que el encierro es difícil, yo sé que te puede llevar a ser vulnerable, pero eso no justifica, yo busco y trato de entender, pero no entiendo, no puedo justificarlo, no puedo aceptar lo que está pasando, yo sé que es difícil pero tú tienes que discernir entre lo real y lo irreal y eso es irreal, tienes una vida afuera que te espera, hay gente que te ama afuera, eso sí es real”, comenzó diciéndole.

Enseguida, le recalcó la importancia de enfocarse en sus proyectos, en sus sueños y en su carrera artística. “Tienes que discernir entre lo bueno y lo malo, lo que está pasando no es bueno, yo sé que tú eres fuerte, yo sé que tú tienes la capacidad y tienes una mente brillante. Yo sé que tú puedes salir de esta con determinación, fuerza, inteligencia, recuerda tus proyectos, la música, y tú trabajaste con tanto amor, con tanta pasión, eso te está esperando, nosotros vamos a seguir construyendo cosas juntos, tú tienes la fortaleza para hacerlo. Te quiero y te amo, tú vas a luchar para salir adelante”.

Reacciones a la visita de la mamá de Melfi en ‘La casa de los famosos’

Al salir de la casa, la mamá de Melfi volvió a ignorar a Nataly Umaña, generando una ola de comentarios en redes sociales. Entre algunos de los mensajes que han dejado los internautas, se lee: “Ya vieron que Nataly perdió dos suegras en una semana”, “esa suegrita es como brava”, “Dios mioooo definitivamente la que perdió todo en este reality hasta la dignidad fue Nataly, es que ni la determinó la mamá de Melfi, nena dejaste mucho que desear”, “ya ni la suegra la quiere”, “perdió todo por un alboroto”, “mamá es mamá”.