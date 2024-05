Fuerte pelea en LCDLF: Martha Isabel Bolaños y Alfredo se fueron a los gritos

La casa de los famosos sigue dando mucho de qué hablar. Los famosos se encuentran en la recta final del reality, por lo que, ahora, con más fuerza, cada uno lucha por permanecer cada semana y así estar más cerca del millonario premio.

‘La casa de los famosos’ Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Las pruebas de presupuesto, liderazgo y salvación han generado que los participantes sigan teniendo más desacuerdos. A este punto de la competencia, los ánimos se suben con cada estrategia de los equipos Papillente y Galácticos.

¿Qué pasó con Martha Isabel Bolaños y Alfredo Redes?

Ayer se llevó a cabo la prueba de Salvación, en la que Alfredo Redes logró la victoria, saliendo automáticamente de la placa de nominados.

De igual manera, Julián Trujillo, líder de la semana, salvó a su compañera de equipo, Martha Isabel Bolaños. Así las cosas, Karen Sevillano, Diana Ángel, Pantera y Ornella, del team papilla, y Sebastián González, del equipo Galáctico, se disputan una semana más dentro del concurso de convivencia.

Todo parece indicar que tras la prueba de Salvación, algunos participantes no quedaron conformes con los resultados.

La actriz de Betty, la fea, se mostró afectada y bastante molesta luego de terminar la prueba, al parecer, no está de acuerdo con que Alfredo Redes hubiera ganado y se lo hizo saber haciéndole un fuerte reclamo. Su compañero Julián Trujillo la apoyó diciéndole al creador de contenido y a Melfi: “tú sabes que en la mesa y en el juego se conoce al caballero”.

Enseguida, Alfredo le refutó: “¿Te la quieres tirar de caballero? Tú no eres nada”. Debido a eso, los famosos iniciaron una dura discusión, que llegó a los gritos. ¡Aquí el video!

La Segura se involucró en la discusión y le dijo a Martha: “vos no estés callando a la gente, cada quien habla como quiere. Si vos querés hablar así, hablá así”. De igual manera, Alfredo le reclamó un gesto obsceno que, al parecer, la actriz le hizo. Sin embargo, ella afirmó que no se acordaba de eso. “No me acuerdo de eso. Te voy a decir una cosa, yo no sé en qué momento esto se volvió así entre los dos, porque de verdad yo a vos te he botado la buena energía. Si tú dices que yo te hice así, lo hice, yo no me acuerdo, pero hay cosas más agresivas que eso, que estoy yo sentada y tú me dices: ‘yo no me voy a ganar esto, pero tú tampoco’”.

Luego de esa fuerte pelea, los famosos se enfrentaron en la gala de eliminación, donde Diana Ángel salió eliminada. Así fue su reacción.