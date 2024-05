Diana Ángel fue eliminada de ‘LCDLF’. Así fue su inesperada salida

Como es habitual cada domingo, este día de la madre después de un emotivo capítulo donde los 10 habitantes que quedaban en ‘La Casa de los famosos’ presentaron fotografías de sus madres y les enviaron cariñosos mensajes, se reveló quién fue el nuevo eliminado, de acuerdo con la votación del público que decide quiénes permanecen en la casa.

En esta oportunidad, los cinco nominados a la eliminación fueron: Pantera, Ornella Sierra, Karen Sevillano, Sebastián González y Diana Ángel. Esta semana también estuvieron en la placa Martha Isabel Bolaños, quien fue rescatada por Julián Trujillo, líder de la semana, y Alfredo, quien se salvó en la prueba de salvación.

Volviendo a lo ocurrido en el más reciente episodio, antes de la eliminación, el jefe quiso enviar un mensaje sobre la lealtad en la tradicional carta que recalca que uno de ellos será eliminado para siempre. Después, la audiencia pudo ver el clásico brunch que reúne a los potenciales eliminados. En dicho evento, cada nominado reveló qué participante consideró que no debería estar en el top 10 de los finalistas.

Diana Ángel dijo que, en su opinión, Martha no debería estar en esa lista, Ornella y Karen dijeron que en su concepto era Julián. “Para mí Julián Trujillo no debería estar en el top 10. Para mí no es empático. Me quiere hacer ver como el menos empático”, dijo Pantera, quien evidenció lo molesto que está con Trujillo.

“Falsa y traicionera”, dijo Karen sobre Martha Isabel Bolaños

Sebastián eligió del equipo de los Papilla, a Alfredo, y a Martha de los galácticos. En este desayuno, Karen le reprochó, a Sebastián, su comportamiento, señalándolo de ‘no neutral’, igualmente, hizo Pantera.

Cuando el jefe preguntó ¿quién consideraban que debía estar nominado y no lo estaba?, Karen acusó de “falsa y traicionera” a Martha. Pantera y Diana Ángel también señalaron que Bolaños debía estar en la placa.

Cuando llegó el momento de la eliminación, Cristina Hurtado dio a conocer el anhelado resultado. La votación del público más alta para permanecer en la casa la obtuvo Sebastián González con 45,25%. Esto sorprendió al mismo participante que pensaba, reconoció, se iría.

Enseguida estuvo Karen Sevillano con 16,15%. Luego, se salvó Ornella Sierra con el 14,10% y después, el último participante salvado fue Pantera con el 12,34%

El menos votado fue Diana Ángel con el 12,12% convirtiéndose en la nueva eliminada de la competencia, la decimo quinta.

Diana Ángel nominó a la eliminación a Martha Bolaños

Al salir del reality, la actriz de 48 años dejó nominado para ser eliminado a Martha Isabel Bolaños . Al abandonar la casa dijo: “me voy agradecida, llena de amor” y enfatizó en que no había mejor día para partir que este Día de la Madre.

Vale la pena mencionar que, en este punto de la competencia los ánimos y las rencillas al interior de la casa han aumentado. Recientemente Martha y Alfredo tuvieron un nuevo enfrentamiento. Lee aquí qué pasó entre ellos.

De esta manera, en el juego quedan nueve participantes, tres de los cuales son galácticos y seis papillentes. Todos aspiran a obtener la suma de 400 millones de pesos que entregará el formato en su primera versión en Colombia. Se estima que ‘La Casa de los famosos’ culmine en aproximadamente tres semanas.

