Diana Ángel: edad, verdadero nombre, novios, hijos y más

Registrada con el nombre de Diana María Soledad Ángel Rodríguez, la actriz y cantautora Diana Ángel es un rostro conocido por los televidentes, que disfrutaron de su talento cuando participó, siendo adolescente, en la serie De pies a cabeza. Aunque no viene de una familia de artistas, afirma que el hecho de que su padre fuera arquitecto, influyó mucho, “La arquitectura está rodeada de muchas artes, y él siempre me inculcó la pintura, las artes escénicas; entonces fue, digamos que fácil entrar en el circuito desde que era muy chiquita”, comentó en una entrevista en El Espectador.

La música es parte de su esencia, “Siempre ha sido una de mis pasiones, estudié saxofón en la ASAB y todavía lo saco de debajo de la cama de vez en cuando. La música siempre fue para mí parte de mi vida”, por eso estudió siete semestres, pero terminó en la actuación, “Me decanté por artes escénicas y me fui a hacer teatro y actuación hasta que me gradúe de la Universidad de Antioquia de maestría en Artes Escénicas”.

Diana Ángel tiene 48 años y es madre de Damián. Fotografía por: IINSTAGRAM

Nació en Bogotá el 31 de julio de 1975. Hoy, con 48 años afirma que ambas pasiones están presentes en su vida, “He lanzado mis canciones, soy cantautora, pero no lo hice de una manera profesional porque digamos que mi vida gira alrededor de la actuación, pero la música siempre será parte de mi día a día”.

Los amores de Diana Ángel

Considera que la disciplina y la constancia la identifican. “Soy ñoña en mi trabajo”, comenta esta amante de los gatos. Vivió una infancia feliz, y a los 12 años tuvo su primer novio, pero trajo consigo un recuerdo que la afectó bastante, como recordó recientemente. “Me dejó por otra chica y esto me marcó, siento que el abandono ha sido parte de mis miedos, de no poder encontrar una relación bonita porque siempre tengo miedo que me dejen”.

No por eso Ángel ha estado sola, románticamente hablando. Estuvo casada con Rafael Hernández, padre de su hijo Damián, a quien adora, “Creo que ahí conocí el amor verdadero”. El niño nació el 22 de mayo del 2005, cuando ella tenía 29. Con el tiempo la relación se deterioró, “A mis 35 años me separo de mi esposo Rafa. Yo dejé de admirar a Rafa por alguna razón, me desenamoré y fue muy doloroso para los dos. Yo trataba de levantar este matrimonio de las cenizas y no pasaba nada”.

También se le ha vinculado con los músicos Nicolás Montaña y Uribe DJ, además de los actores Felipe Calero y Jacques Toukhmanian. En La casa de los famosos tuvo una relación con el comediante Camilo Diaz, conocido como Culotauro.