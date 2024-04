Culotauro se confesó: habló de Diana Ángel, de su ex y de su situación sentimental

Camilo Díaz, conocido como ‘Culotauro’, ha sido tema de conversación en días recientes por cuenta de un video que circula en redes sociales. Las imágenes muestran al exconcursante de La casa de los famosos junto a Sofía, su antigua pareja, por lo que se despertaron los rumores de una supuesta reconciliación.

Esta es la grabación en cuestión:

‘Culotauro’ desmintió que haya vuelto con su ex

En una charla que el actor y comediante sostuvo con la Revista Vea, aseguró que la relación amorosa con Sofía terminó hace meses. Y aunque admitió que se reunió con ella el pasado 14 de abril, día en que los grabaron caminando juntos, dejó claras las razones del encuentro y también cuál es su actual situación sentimental.

“Ese día estábamos hablando porque, antes de entrar al reality, yo le prometí que el salir nos sentaríamos a tomarnos un café y hablaríamos de todo lo que pasó ¡Y así fue! (...) Y quería saber ella qué pensaba y cómo había percibido lo que ocurrió en la casa. Además, era importante aclarar lo que va a pasar de aquí en adelante, y lo que va a pasar es que nos mantenemos firmes en la decisión de continuar cada uno por su lado y su propio camino”, aseveró el séptimo eliminado de La casa de los famosos.

Te puede interesar: Blessd protagoniza fuerte escándalo: lo señalan de quitarle la novia a un amigo

De igual manera, ‘Culotauro’ recomendó a quienes están pendientes de su privacidad que dejen por fuera de los rumores y comentarios a Sofía, teniendo en cuenta que, al menos por ahora, no hace parte de su vida.

CULOTAURO Fotografía por: REDES SOCIALES

¿Qué pasarán con Diana Ángel cuando salga de ‘La casa de los famosos’?

Ante las críticas que recibió por haberse acercado a la actriz y luego tomar distancia, Camilo Díaz recordó que nunca pretendió ilusionar a nadie, aun cuando admitió que pudo haber cometido un error. Además, dejó en claro a los curiosos que no les espera un futuro juntos.

“Con ella fui muy claro, así como con todo el mundo. Y es que, incluso, antes de entrar al programa les advertí que iba despechado y cascado del mango. Además, una vez me di cuenta que pasamos de la amistad al coqueteo y las miradas, y aun cuando yo estaba sorprendido de que eso pasara con alguien a quien admiro, sabía y tenía en claro que nada iba a trascender más allá de una amistad”, explicó en su charla con la Revista Vea.

No te pierdas: Carmen Villalobos saldría de ‘El final del paraíso 2′ por diferencias salariales ¡Cobra una fortuna!

“También fue un error, quizá, no haber puesto un límite mucho antes, pero es que uno no puede controlar eso en un ambiente tan condicionado ¿A qué me refiero?, pues que usted, de repente, encuentra un gusto por compartir con alguien y van y los esposan ¡Eso en la vida real es acoso!”, comentó ‘Culotauro’ entre risas, tras lo cual concluyó: “Normalmente, cuando uno se gusta con alguien, hay una serie de etapas y pasos que llevan su tiempo, pero allá no es igual”.