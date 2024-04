¿Diana Ángel al olvido? Culotauro y su ex fueron captados muy cercanos otra vez

Diana Ángel y Camilo Díaz, mejor conocido como Culotauro, conformaron una de las parejas más populares en La casa de los famosos. Y aunque parecía que todo había terminado tras la eliminación del comediante, algunos televidentes conservaban la esperanza de que ambos retomaran su romance afuera.

Sin embargo, parece que los planes del exconcursante están lejos de la reconocida actriz, y más cerca de su antigua pareja.

Diana Ángel, actriz recordada por 'Francisco el matemático', 'Clase aparte' y 'Amar y temer'. Fotografía por: Canal RCN

¿'Culotauro’ volvió con su ex?

Una página de noticias de entretenimiento, llamada De Boca en Boca, fue la encargada de publicar un video que dejó con la boca abierta a los seguidores de La casa de los famosos.

Las imágenes muestran a Culotauro y a Sofía Suárez, con quien aseguró haber terminado hace varios meses, cuando salen juntos de un conjunto residencial en compañía de sus mascotas. Finalmente, se suben al carro del comediante y se van todos juntos.

Según el medio de comunicación en cuestión, la grabación fue hecha en el municipio de Mosquera, muy cerca a Bogotá, “donde, al parecer, vive Sofía”.

Como era de esperarse, el video de Camilo Díaz junto a su expareja suscitó una gran cantidad de reacciones entre la comunidad internauta que, sobre todo, recordó a Diana Ángel y lo mal que la pasó tras la salida de su compañero.

“Imagínate ser Diana, encerrada en ‘La casa de los famosos’ dedicándole canciones a Culotauro, mientras el otro está en modo cangrejo con la ex”, “alguien que por favor le haga llegar ese video a Diana Ángel a ver si reacciona” y “esto solo demuestra que todo en el programa es actuado y que al salir continúan su vida normal”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

¿Qué opina el hijo de Diana Ángel sobre los desplantes que le hacía ‘Culotauro’?

Ante la incómoda situación que empezó a vivir la pareja cuando Díaz tomó distancia, el programa Buen Día Colombia habló con Ángel Damián Maldonado, hijo de la bogotana, quien sorprendió con su opinión al respecto:

“A lo mejor podemos confundir ese trato de coquetería y humor como algo feo, pero sí entiendo que puede ser hiriente y mi mamá se ha sentido ofendida con sus palabras (...) No lo sé, ese circulo de ‘Culotauro’ es muy raro. Ella podría entrar en ese mundillo de la burla, pero no creo que sea lo más conveniente. Habría que mirar a ver, yo tengo la curiosidad. Sería divertido y no me molesta”.

Por último, Damián aseguró que Laura Rodríguez de Ángel, su abuela materna, “estaba fascinada” con Culotauro y su la relación con Diana Ángel, su hija: “Dice que es una gran relación, que la pasan divino y que los ‘performance’ son divertidos. Está matada y ella está pendiente del programa y todos los días me dice lo que pasa”.