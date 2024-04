Blessd protagoniza fuerte escándalo: lo señalan de quitarle la novia a un amigo

El reguetonero Blessd, quien suele ser noticia por cuenta de su éxito musical, se convirtió recientemente en el protagonista de una fuerte polémica que ha captado la atención de los medios y las redes sociales. El escándalo incluye a un supuesto amigo suyo y a la mujer que es su actual pareja.

Fotografía por: Mauricio Dueñas Castañeda

¿Qué pasó con Blessd y por qué es tendencia?

El escándalo surgió a raíz de las acusaciones hechas por el streamer conocido como Mr. Stiven, quien señaló al cantante de involucrarse sentimentalmente con Manuela, su antigua pareja, meses antes de terminar la relación.

Además, el joven creador de contenido expresó su descontento y decepción, no solo por la supuesta infidelidad, sino también por la falta de lealtad de alguien a quien consideraba como su amigo.

“Estoy casi 100% seguro de que ellos salieron mientras Manuela estaba en relación conmigo, es decir, me engañaron (...) Yo a Blessd lo consideraba un parcero porque hicimos muchas cosas juntos y estoy en el punto que yo le respetaría su exmujer; es decir, si ‘La Suprema’ me cae, yo no le copio. Yo respeto eso, aunque él y yo no éramos amigos del todo, si éramos parceros. Uno recibe traiciones de personas todos los días”, explicó Mr. Stiven.

La respuesta de Blessd ante el escándalo de supuesta infidelidad

El video que publicó Mr. Stiven llegó a manos del intérprete de Ojitos Rojos y Quien TV, quien no dudó en responder con otra publicación en redes sociales.

En su grabación, Stiven Mesa (nombre real del reguetonero) desmintió que se haya involucrado con Manuela mientras ella estaba en otra relación. Además, aseguró que su noviazgo con la joven va muy en serio.

“Es una pelada buena de corazón, que de verdad me hace feliz. Estoy muy contento con la pelada. No me interesa lo que hizo antes, con quien estuvo antes, porque ella está conmigo y eso es lo que cuenta”, expresó Blessd al principio de su video.

Por último, el artista paisa de 24 años le dejó un picante mensaje a Mr. Stiven, al que señaló de ser su fanático y no su amigo:

“Debemos entender que la mujer del estudiante no es la mujer del doctor y a la gente le cuesta captar eso. Entonces párenla ya, dejen de estar mandándole ‘hate’ ¡No hagan eso! Envíenmelo a mí que yo le meto el pecho (...) Dejen de creerle a un peladito que nada tiene que ver con esto. Ese tipo siempre era así y mostraba conversaciones antiguas que nada que ver. Nunca le diste el lugar a ella”.