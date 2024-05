Reacción de los ‘Papillentes’ y ‘Galácticos’ a eliminación de La Segura de LCDLF

Anoche, se llevó a cabo una de las galas de eliminación más emotivas, hasta ahora, de La casa de los famosos. La semana pasada los habitantes enfrentaron la dinámica del exilio, donde el ‘Jefe’ les puso varias actividades que debían resolver para poder salir de la placa de nominación.

Te puede interesar: ¿Cómo se llama Pantera, de ‘La casa de los famosos’? Este es su verdadero nombre

Esta fue la cara que le quedó a 'La Segura' cuando recibió la noticia de su nominación en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Walter Gómez Urrego/Canal RCN

Finalmente, el pasado viernes quedaron definidos los nombres de quienes estarían en eliminación: Karen Sevillano, La Segura, Ornella, Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños. No obstante, la actriz de Betty, la fea, salió de la placa luego de ganar la prueba de salvación.

La Segura fue eliminada de ‘La casa de los famosos’

Como es costumbre, el público vota por su preferido en el reality de convivencia. El que tenga mayor votación queda salvado y, por el contrario, el que menos apoyo tenga, debe abandonar la competencia.

Así ocurrió anoche: Julián Trujillo obtuvo casi el 45% de los votos, mientras que Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, obtuvo la menor cantidad de votos, seguida de su amiga, la también creadora de contenido Karen Sevillano.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Así reaccionó el novio de La Segura a su eliminación de ‘La casa de los famosos’

Para muchos televidentes e internautas, la salida de La Segura era casi un hecho; sin embargo, un grupo de personas guardaba la esperanza de que ella continuara en la competencia y llegara a la final.

Uno de ellos era Ignacio Baladán, su novio. El chef hizo una transmisión en vivo mientras veía el veredicto final. Cuando Cristina dio el nombre de la caleña, quedó completamente sorprendido:

“Bueno señores, eliminaron a Natalia, es un juego, un reality, hasta acá llegó, así es, gracias a todos por apoyarla, les agradezco un montón, así es el juego, van a tener que salir todos. La verdad que no me lo esperaba. Estoy muy feliz por verla. Tengo una cita médica porque estoy mal del pecho, no puedo viajar mañana, su mamá va a estar con ella. Tiene un par de días de medios en Bogotá, y después nos vamos a ver. Ella está muy feliz, lo sé, a nadie le gusta salir y menos en una situación así”, dijo.

Vea también: La Segura furiosa con Karen Sevillano y Alfredo por burlarse de ella en LCDLF

Reacción de los ‘Papillentes’ y ‘Galácticos’

Dentro de la casa estaban todos esperando a que llegara una de las dos. Karen entró evidentemente afectada por la salida de su amiga. Sus compañeros de equipo la abrazaron sin mencionar ninguna palabra. Por su parte, los galácticos, Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños y Sebastián González, también estaban sorprendidos con los resultados, por lo que prefirieron mantenerse en silencio. Trujillo abrazó a Karen en señal de apoyo.