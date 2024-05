La Segura furiosa con Karen Sevillano y Alfredo por burlarse de ella en LCDLF

El pasado domingo, con la salida de Diana Ángel, quedó definido el Top 9 de La casa de los famosos: Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños, Sebastián González, Karen Sevillano, La Segura, Alfredo Redes, Ornella, Pantera y Miguel Melfi, son los favoritos del público y quienes ahora, se disputan con más fuerza llegar a la final para obtener los 400 millones de pesos que entrega la producción.

¿Qué pasó con La Segura, Karen Sevillano y Alfredo Redes?

Como ha sido evidente desde que comenzó el reality de convivencia, siempre ha habido dos grupos: galácticos y papilla, quienes han tenido fuertes discusiones por diferentes desacuerdos. Los habitantes que más han dado de qué hablar por su temperamento son Karen, La Segura, Alfredo y Pantera, quienes han “chocado” con Martha y Julián Trujillo a lo largo del programa.

Las diferencias de los concursantes han quedado en evidencia y más ahora que quedan pocos dentro de la casa. Sin embargo, aunque parecía que el equipo Papilla, que ahora se llama Papillente, porque los que se consideraban independientes se les unieron, demostraba ser el más unido, todo parece indicar que sus integrantes ya están teniendo roces entre ellos.

Anoche, mientras realizaban una dinámica de contar sus inicios como influenciadores, actores, modelos, etc, La Segura tenía la palabra, pero al final, sus amigos Karen y Alfredo se burlaron de ella y eso molestó a la creadora de contenido, quien recientemente se comprometió con su novio Ignacio Baladán.

Alfredo dijo: “Karen y yo dijimos: ‘nuestra amiga se está regando otra vez’”, refiriéndose a que se había extendido a la forma de hablar.

Esa “burla” no fue bien recibida por parte de La Segura, quien, bastante molesta, les hizo el reclamo.

“¿Pero cómo así? Yo hablo normal, entonces yo abro la hij$#% boca y a ustedes les da por decir que me riego porque me da la pu&% gana. Pero Melfi se riega y no dicen ni mi%&$. vayan a jo... a su madre”.

Enseguida, Karen apareció y les dijo: “¿qué pasó? Estoy escuchando por allá una gritadera, ¿qué tienen ustedes?, ¿qué pasó?”.

Pantera, quien también estaba presente, le contestó: “ella sola, peleando sola ella”.

Al final, y luego de ver la molestia de su amiga, Sevillo aprovechó para darles un mensaje e invitarlos al respeto. “Les voy a decir una cosa, no sé de qué estaban peleando y tampoco me quiero enterar. Sin embargo, todos mantengamos el margen del respeto porque la gente nos ve y la gente no sabe que nosotros estamos recochando”.

Críticas a Karen Sevillano por pedir respeto

El mensaje de empatía de Karen no le cayó en gracia a los internautas, quienes la criticaron y le recordaron que durante todo el programa ella ha sido grosera con sus compañeros.

“Karen no tiene ni idea qué es el respeto”, “Karen sintió el verdadero temor el domingo y ahora dice que la gente la ve, desde el día 1 te están viendo”, “ya empezaron a matarse entre ellos el grupo pandilla”, “¿hasta ahora se da cuenta que la gente la está viendo?”.