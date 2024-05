Pantera y Alfredo tuvieron acalorada discusión en LCDLF: “yo no grito así”

Después de la sorpresiva salida de La Segura de La casa de los famosos, el equipo ‘Papillente’ ha venido protagonizando una serie de discusiones, dejando en evidencia que no todo es color de rosa entre ellos, como venían mostrando.

La casa de los famosos. Fotografía por: Canal RCN/ Casa de los Famosos

Los televidentes y usuarios en redes han quedado sorprendidos porque ese equipo, compuesto por Karen Sevillano, Ornella, Alfredo, Pantera y Melfi se había mostrado muy unido. De hecho, los participantes criticaban las peleas que, supuestamente, generaban los ‘Galácticos’.

¿Qué pasó con Pantera y Alfredo Redes y por qué discutieron?

Ayer, los participantes, quienes se han considerado amigos, tuvieron una fuerte discusión luego de la prueba de liderazgo, en la que Pantera resultó ganador.

Los concursantes se encontraban en bandos opuestos; sin embargo, surgió una serie de inconformidades y discrepancias entre ambos que los llevó a una discusión, mientras afirmaban que hubo irregularidades en el juego.

Mientras estaban en el gimnasio, el creador de contenido y el deportista comenzaron a alzarse la voz. “Hermano, yo no grito así y te lo repito. Yo lo siento mucho, yo a ningún amigo le grito así”, le dijo Alfredo a Pantera.

El ahora líder de la semana, le respondió bastante molesto: “yo no te grité por ofuscarte, yo te grité porque estábamos gritando los dos. Vamos a dejarlo así, tú me ignoraste y yo fui el que te grité, yo fui el que hice trampa y tú me ignoraste a mí”.

Alfredo seguía insistiendo en que Pantera lo gritaba, pero para no seguir con el pleito, le dijo: “haz cuenta que te estoy ignorando. Ignórame. Tengo sangre caliente. Como dices tú, no pongas palabras en la boca que yo no he dicho”.

Antes de retirarse y terminar con la pelea, el exparticipante del Desafío y Guerreros, le contestó: “yo sí estoy aceptando que grité por una prueba de competencia, pero de ahí a que tú quieras quedar bien todo el tiempo, está bien, no te preocupes”.

Karen Sevillano y Melfi ayudaron a Pantera y a Alfredo a reconciliarse

Con esa discusión, internautas aseguraron que el Team Papillente se está desmoronando. Por eso, Karen Sevillano y Melfi hablaron con ellos y les pidieron que limaran sus asperezas.

“Yo sé que vos estabas hablando con el Jefe. Son cosas de competencia que se pueden arreglar acá abajo de manera más tranquila. Usted ahora en este momento tiene rabia, obviamente porque a nadie le gusta que lo griten, lo importante es que dejemos la calentura de la competencia arriba”, le dijo la caleña al creador de contenido.

Enseguida llegó Pantera, a quien también le habló directamente: “Alfredo no te estaba diciendo nada, ni a vos, ni a Melfi, ni a mí”. Melfi, agregó: “lo que estuvo malo fue que se gritaran, que llegaran hasta ese punto”.

Finalmente, los participantes se arreglaron y se dieron un abrazo, analizando lo que había ocurrido en la prueba y los detalles que hubieran podido mejorar.