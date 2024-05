Melfi se fue contra Karen Sevillano en LCDLF: “de una con la grosería”

Aunque se creía que el Team Papillente estaría unido hasta el final de La casa de los famosos, todo parece indicar que la tensión de las últimas semanas en el reality ya está haciendo de las suyas con los famosos que habían demostrado hasta ahora ser muy unidos como equipo.

La casa de los famosos Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Tras la salida de Diana Ángel y el liderato de Sebastián González, comenzaron las discusiones entre el Team Papillente, anteriormente conocido como el Team Papilla.

La Segura tuvo un fuerte confrontamiento con Alfredo Redes y Karen Sevillano por haberse burlado de ella. Aunque luego dialogaron y arreglaron las cosas, la presión de la competencia sigue generando “mal entendidos”.

¿Qué pasó con Melfi y Karen Sevillano?

Esta semana, el ‘Jefe’ sorprendió a los habitantes de la casa con una nueva dinámica de juego. Se trata del Exilio, que consiste en que los nominados son sacados de la casa y llevados al loft, donde deben hacer algunas actividades si quieren salir de la placa.

La primera en llegar fue Martha Isabel Bolaños. Luego, Sebastián González por ser el líder de la semana nominó a Karen Sevillano, quien llegó a “acompañar” a la actriz. La creadora de contenido resolvió en menos de un día el juego que el ‘Jefe’ les puso, por lo que rápidamente volvió a la casa con sus compañeros.

Mientras hablaba con su equipo sobre la estrategia para enviar a algunos integrantes de su equipo del Team Papillente al exilio, Melfi y Karen tuvieron un desacuerdo.

“¿Pero por qué te da rabia que tengamos una opinión distinta a la tuya? Por qué cuando tienes una opinión diferente, nosotros podemos decir ‘puede ser Karen está bien, nadie sabe’, pero cuando nosotros tenemos una opinión distinta, entonces somos “don juan lamb”… de una con la grosería. O sea, te molesta que no opinemos igual que tú”, le dijo bastante molesto.

La caleña no se quedó callada y le respondió: “Entonces ahora te vas a venir aquí a hacer la víctima, ¿cómo te llamo, Julián Trujillo manipulillo? ¿sí, así te llamo yo ahora?”.

Aunque al panameño le dio risa, los internautas no pasaron desapercibido esa discusión y dejaron sus opiniones en redes: “Melfi se nota que no soporta a Karen, solo que se calla para que todos no lo cojan entre ojos no tiene fuerza de voluntad como lo hace Juli que si tiene pantalones”, “yo no sé cuál es el odio de estas mujeres, tan degradantes y venenosas sabiendo que ese reality es de las más violentas groseras peleadoras y miedosas”, “Melfi se está dando cuenta que Karen los manipula pero es un miedoso y no se revela porque necesita los votos, si supiera que todos están trabajando para Karen y La Segura”.