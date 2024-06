¿Karen Sevillano quiere ser Galáctica? Le hizo propuesta a Julián Trujillo en LCDLF

La recta final de La casa de los famosos cada vez está más cerca. Tras la salida de Martha Isabel Bolaños, Karen Sevillano, Pantera, Melfi, Alfredo Redes, Julián Trujillo y Sebastián González quedaron en el Top 6 y ahora se disputan con más fervor el puesto a la final que será la próxima semana.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños quedó aterrada al ver el video de Alfredo pateando su ropa

Eliminado el líder en ‘LCDLF’. Se acaban los equipos. Así se elegirán finalistas Fotografía por: Instagram

Durante esta semana, se ha podido observar que los participantes han estado más unidos que nunca, teniendo en cuenta que, en casi toda la temporada, protagonizaron fuertes discusiones, especialmente Karen y Julián, quienes habían dejado en claro sus diferencias.

¿Llegó la paz a ‘La casa de los famosos’?

Tras la eliminación de Martha, los televidentes y usuarios en redes sociales han asegurado que el ambiente dentro de la casa mejoró considerablemente. De hecho, algunos se han atrevido a afirmar que la actriz de Betty, la fea, era la causante de tanta tensión entre los participantes.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Esta semana se ha podido observar que los seis participantes han realizado juegos, se han reído y se les ha visto muy unidos, probablemente como una estrategia para ganarse el corazón del público y llegar a la final.

Incluso, Karen Sevillano sorprendió al pedirle, bajo cuerda, a Julián Trujillo que la deje ser parte de los Galácticos como parte de una estrategia para sacar a Alfredo, Melfi y Pantera. “Acéptenme acá, pero bajo cuerda, y nos unimos y los sacamos, y nos quedamos los tres”, dijo.

¿Nace una nueva Galáctica?

Aunque en un comienzo se mostró muy seria haciéndole la propuesta al actor, al final soltó la risa y agregó: “¿Vos te imagináis en el cine cuando salga esto? Y la gente y los muchachos: ‘¿qué, Karen?’”.

Tanto Julián como Sebastián le llevaron la cuerda y le dijeron que, en el fondo, ellos siempre supieron que ella era una Galáctica. “Yo sabía que tú eras galáctica enclosetada”, le dijo Sebastián.

“La Martha siempre fue la nube gris de esa casa, con Julián y Sebastián se puede parchar bacano”, “no tengo nada en contra de Martha, pero Julián y Sebastián son otros desde que ella salió”, “Karen no es galáctica, es conveniente”, “le ha bajado a su grosería por tantos mensajes que le han dicho y por qué están en la final y se dado cuenta ellos mismos para ver si la gente los elige”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Vea también: Novio de Karen Sevillano reveló la estrategia para que ella gane LCDLF. ¿Trampa?

¿Qué pasa si gana Karen Sevillano? Esto dijo Martha Isabel Bolaños

En una entrevista con Publimetro, la actriz Martha Isabel Bolaños se refirió a su relación con Karen, con quien tuvo fuertes peleas. El medio de comunicación le preguntó qué pensaría si la creadora de contenido caleña ganara el reality. “Si Karen se gana el concurso me daría un poco de resignación, sobre todo por tener que soltar la ilusión de que Julián o Sebastián se lo ganaran; porque la voluntad de Dios es perfecta y mi ciclo ya pasó. Me sería indiferente si otro se lo gana... Aunque, como dice el dicho, pasado pisado, yo sí he querido guardar distancia. Por delante siempre va a estar la cordialidad y no les voy a entregar desprecio por su desprecio, ni odio con odio, pero distancia sí”.