Karen Sevillano: quién es, edad y más de la integrante de ‘La casa de los famosos’

El pasado domingo, 11 de febrero, el canal RCN emitió el primer capítulo de La casa de los famosos. 22 famosos llegaron para convivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, bajo la supervisión de múltiples cámaras instaladas alrededor de la casa.

Los participantes han prometido dar mucho de qué hablar; además de las pruebas que deben hacer, también tienen que cumplir con las tareas de la casa como cocinar, lavar, barrer, tender las camas, etc, oficios no tan fáciles para algunos de ellos.

¿Quién es Karen Sevillano?

Una vez se anunció que el canal RCN estrenaría La casa de los famosos, se comenzó una campaña de expectativa por conocer a cada uno de los integrantes. Poco a poco fueron descubriendo las celebridades que aceptaron el reto de participar en el reality show.

Una de ellas es Karen Sevillano, una generadora de contenido que se dio a conocer por su particular sentido del humor. Se ha destacado por ser una mujer directa y que siempre le pone picante a lo que habla. De hecho, en un video publicado por las redes oficiales de RCN, la caleña dijo que llevaría al reality “el chisme, el veneno y la cizaña”.

¿Cuántos años tiene Karen Sevillano?

La influenciadora, quien se posicionó como la ganadora del concurso ‘LOL: Last One Laughing Colombia’, junto a don Jediondo, nació el 15 de abril de 1995, es decir que actualmente tiene 28 años.

Fueron sus amigas quienes la impulsaron a publicar videos en sus redes sociales, aunque en un comienzo no le gustaba. En su cuenta de Instagram tiene 2 millones de seguidores, quienes la elogian constantemente por su extrovertida personalidad: “me encanta la actitud que tienes siempre”, “eres arrolladora”, “muy chévere tu personalidad”, “vas con toda a La casa de los famosos”, “dices las cosas como son”, “no tienes pelos en la lengua para decir lo que piensas”.

Karen Sevillano, primera líder de ‘La casa de los famosos’

Durante el primer capítulo de La casa de los famosos, Karen fue elegida como la primera líder de la semana, lo que quiere decir que no podrá ser eliminada en el tiempo que cumpla con esa función.

Entre los beneficios que tiene por haber ganado ese título, están: tener una habitación individual con baño privado, además, puede nominar a sus compañeros y también salvar a otros de ser eliminados.

Vale la pena aclarar que ninguno de los participantes puede ser líder por dos semanas seguidas. “En realidad no me esperaba esto, para nada, pero estoy muy feliz. Estoy súper contenta porque mis seguidores me están apoyando fuertemente”, dijo la influenciadora.