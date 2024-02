Mike Bahía: nombre real, edad, estatura, hijos y cuánto lleva con Greeicy

Además de ser cantante, Mike Bahía se ha destacado por su faceta como compositor. Entre sus canciones más conocidas, están: Buscándote, Amantes, Cuenta conmigo, Serenata, entre otras. Gracias a ellas, se ha convertido en uno de los artistas de música urbana, tropical y pop más conocidos del país.

Mike Bahía

Desde que tenía ocho años, el artista descubrió su amor por la música tocando la guitarra y el piano. Luego de terminar sus estudios del colegio, el caleño tomó la decisión de dedicar su vida a la música.

Mike Bahía participó en ‘La Voz Colombia’

Hace unos días comenzó la segunda etapa de La Voz Kids, luego de que los entrenadores Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek terminaran de elegir a los integrantes de sus equipos.

Como es costumbre, cuando llegan ‘Las Batallas’, cada entrenador cuenta con un asesor. En este caso, la intérprete de Los consejos eligió a su compañero sentimental Mike Bahía para que le ayude a escoger a los niños que pasan a la siguiente etapa.

A propósito de eso, muchos recordaron el momento cuando en el 2013 el artista audicionó para La Voz, con la canción This Love, de la banda musical Maroon 5. En esa temporada los jurados eran Ricardo Montaner, Fanny Lu y Gilberto Santa Rosa. El cantante fue pupilo de la intérprete de No te pido flores.

¿Cuál es el nombre real de Mike Bahía?

En el mundo artístico es conocido como Mike Bahía, sin embargo, ese no es su nombre real. El artista fue bautizado como Michael Egred Mejía. En el 2014 hizo su debut como solista con el lanzamiento de Buscándote que se convirtió en todo un éxito.

¿Cuántos años tiene Mike Bahía?

El cantante nació el 27 de junio de 1987 en Cali, Colombia y actualmente tiene 37 años. En su cuenta de Instagram tiene 5,4 millones de seguidores, y allí comparte imágenes de sus proyectos personales y profesionales.

¿Cuántos lleva Mike Bahía con Greeicy Rendón?

Greeicy Rendón y Mike Bahía sostienen una de las relaciones más sólidas de la farándula en Colombia. La pareja lleva junta más de 10 años y fruto de su amor tienen un hijo llamado Kai, quien nació el 21 de abril del 2022.

En una entrevista para el programa Fans, de MTV Argentina, Greeicy contó cómo conoció a Mike Bahía: “son las cosas de la vida, el destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar o rumbear. Ese día nos presentamos, hubo una conversación de dos minutos, nos despedimos y este hombre se quedó acá (en la mente), es más yo fui quien lo conquistó”, reveló.

La entrenadora de La Voz Kids contó que Mike Bahía la ignoraba, pero que eso era lo que más le gustaba de él. “a mí entre menos me miraba, más me gustaba”, afirmó. Luego agregó: “yo era como ‘no puede ser, este es mi hombre’”.

La relación comenzó cuando Greeicy tomó la iniciativa y le escribió: “yo sé que te voy a parecer la mujer más loca del mundo por lo que te voy a decir, pero yo considero que me puedo enamorar de vos. Siento una cosa que no te imaginás y yo sé que suena raro, porque no nos hemos visto nunca, solo el día que nos presentaron, pero yo pienso que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida”.

¿Cuánto mide Mike Bahía?

Una de las preguntas más frecuentes entre los seguidores de Mike Bahía es sobre su estatura. De acuerdo con información recopilada por internet, Mike Bahía mide 1,74 cm.