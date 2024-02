¿Periodista de ‘Noticias Caracol’ renunció? “Gracias por el cariño”

Noticias Caracol cuenta con un amplio equipo periodístico que día a día trabaja para informar a los televidentes de todo lo que ocurre en Colombia y el mundo.

Además de informar por el noticiero, los periodistas y presentadores utilizan sus redes sociales para mantener al tanto a sus seguidores con algunos detalles de sus vidas profesionales y personales.

¿Sebastián Palacio, periodista de ‘Noticias Caracol’, renunció?

En las últimas horas, surgió un rumor en redes sociales de una supuesta renuncia del periodista Sebastián Palacio a Noticias Caracol. Inmediatamente, sus seguidores comenzaron a dejarle mensajes preguntándole si era verdad, o si lo seguirían viendo en la pantalla.

El paisa utilizó su cuenta de X para aclarar la situación. “Para quienes me han preguntado estos días que si ya no estoy en Caracol… acá seguimos, con la gente de Medellín y Antioquia. Gracias por preguntar, por el cariño y la sintonía, me sorprende la cantidad de mensajes en especial desde Bogotá”.

Así las cosas, el antioqueño desmiente los rumores de su supuesta salida. De hecho, constantemente publica fotos de su trabajo y por supuesto, recibe muy buenos comentarios de sus seguidores: “felicitaciones por tu disciplina”, “eres uno de los mejores periodistas que existe”, “demasiado profesional”, “eres un excelente presentador y periodista”, “excelente trabajo”.

¿Quién es Sebastián Palacio?

El periodista es oriundo de Jericó, Antioquia y egresado de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín. Gracias a su trabajo como reportero, en el 2021 fue galardonado con el Premio a Mejor Reportero Revelación, por parte del Círculo de Periodistas de Envigado.

¿Por qué Andrés Montoya se ausentó de ‘Noticias Caracol’?

Los televidentes y usuarios en redes están al pendiente de lo que ocurre con la vida de los periodistas y presentadores. Cada vez que alguno se ausenta, surgen especulaciones en redes sobre los posibles motivos.

La semana pasada, el también antioqueño Andrés Montoya, presentador de la primera emisión del noticiero, estuvo ausente, razón por la que sus seguidores le dejaron múltiples mensajes expresándole que lo extrañaban. Al parecer, el periodista se encontraba fuera del país y ese sería el motivo de su ausencia.