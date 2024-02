¿Por qué Andrés Montoya no ha estado en ‘Noticias Caracol’? Esta es la razón

Andrés Montoya se ha convertido en uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. Desde que llegó a Noticias Caracol su nombre ha sido tendencia en las redes sociales, especialmente cuando realiza publicaciones de su vida personal.

Andrés Montoya, presentador de la primera emisión de 'Noticias Caracol'. Fotografía por: Instagram

Todas las mañanas, junto con Alejandra Giraldo, su amiga y compañera de set, el antioqueño informa a los colombianos de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Por supuesto, cada vez que se ausenta del estudio, sus seguidores lo echan de menos y por medio de las redes sociales le preguntan por su ubicación.

¿Qué pasó con Andrés Montoya?

Desde hace varios días, los televidentes han notado que en la primera emisión de Noticias Caracol no ha estado Andrés Montoya y que, en su reemplazo, llegó su colega Ana Milena Gutiérrez para hacer dupla con Alejandra Giraldo.

Sin embargo, aunque Ana Milena también es muy querida por los televidentes, algunos no han dejado de preguntar por Montoya: “¿qué pasó con Andrés, por qué no ha vuelto a aparecer?”, “extrañamos a Andrés Montoya en las mañanas”, “¿cuándo vuelve Andrés?”.

Por ahora, el presentador no ha explicado el motivo de su salida temporal del noticiero, pero por las esporádicas publicaciones que ha realizado en su cuenta de Instagram donde tiene 40 mil seguidores, ha tenido unos días de descanso, al parecer, fuera de Colombia.

Una de las últimas apariciones que hizo el presentador en dicha red social corresponde a una fotografía donde muestra un “Pan de Pejerrey” de un restaurante de Perú.

Por ahora se desconoce con quién se encuentra el presentador y cuándo volverá al noticiero, pues en cuanto a su vida privada prefiere ser un poco más reservado.

¿Andrés Montoya está soltero?

A finales del 2022 se conoció que Andrés Montoya y su esposa y madre de su hijo habían terminado su relación. “(El amor) cambia y se transforma... Trasciende. No es solamente la relación entre nosotros, sino de los hijos ocupando una posición que lleva a otro nivel de conversación, interacción y relación”, dijo en una oportunidad en el programa Día a Día.

De igual manera, agregó: “mi hijo fue lo que más me costó al tomar la decisión. Yo me separé hace casi seis meses. En ese proceso, el que más me puso a pensar fue mi hijo. Aunque también tomé la decisión de darme una oportunidad”.

Pocas veces el paisa habla de su vida sentimental, pero en una reciente entrevista con la Revista Semana, contó que, por ahora, no se encuentra en ninguna relación sentimental. “En este momento de mi vida estoy enfocado en mi hijo, mi trabajo y, en primer lugar, en mí y todo lo que eso implica. No estoy en ninguna relación ni tampoco busco estarlo por ahora”.