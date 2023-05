Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’: “suplico a Dios misericordia”. ¿Qué pasó?

Alejandra Giraldo suele ser muy activa en sus redes sociales donde postea cosas sobre su vida profesional y personal. La presentadora de Noticias Caracol tiene 235 mil seguidores en Instagram con los que interactúa día a día.

Alejandra Giraldo, Noticias Caracol. Fotografía por: Instagram

Todas las mañanas es posible verla en la pantalla presentador el informativo de Caracol Televisión junto a su amigo y colega Andrés Montoya; pero cuando se ausenta, los televidentes y usuarios en redes sociales la echan de menos.

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo?

Desde Semana Santa, la presentadora comenzó a documentar en sus redes un difícil momento que estaba viviendo por cuenta de la salud de Napo, una de sus mascotas.

El canino se enfermó y ha tenido que estar hospitalizado, por lo que la presentadora ha estado con él, apoyándolo para que salga victorioso de la enfermedad que padece y que le ha afectado sus huesos. Hace unos días, posteó unas historias contado lo que tiene exactamente su perrito. “Napito ha tenido mucho dolor y yo solo puedo estar sentada a su lado acompañándolo y suplicando a Dios misericordia… Napo es geronte, va a cumplir 10 añitos y tiene desgastes propios de la edad. Tenía dolores en sus articulaciones que lo hacían sentir dolores y a veces caminaba cojito… El Viernes Santo el perrito comenzó a llorar terrible y fui a la clínica. El neurólogo lo evaluó y tiene un diagnóstico presuntivo: hernia discal… Es un dolor terrible que me desgarra el alma”, escribió la presentadora antioqueña.

La razón por la que Alejandra Giraldo no ha estado en ‘Noticias Caracol’

La periodista lleva varias semanas cuidando a su perrito, algunos días en la casa, otros en clínica. Esta semana, ha estado ausente de Noticias Caracol, por lo que sus seguidores le preguntaron qué había pasado.

En su Instagram volvió a dar un nuevo reporte de su mascota. “Gracias por todos sus mensajes preguntando por Napito. Seguimos a su lado, cuidándolo y apoyándolo en este proceso que es largo y muy exigente para nuestro perrito valiente. Vamos paso a paso avanzando”.

Enseguida, contó que ella también se enfermó, razón por la que tuvo que ausentarse estos dos últimos días de Noticia Caracol. “A mí, el cuerpo me pasó factura y me enfermé terrible, por eso no estuve en el noti estos dos días y también estuve ausente de este espacio”.

Finalmente, aprovechó para agradecerle a sus seguidores por estar pendiente no solo de ella, sino de la salud de su mascota. “Les agradecemos mucho como familia todo el amor que le mandan a nuestro perrito y las fuerzas que eso significa para nosotros. Los tenemos en nuestro corazón y los bendecimos siempre por su apoyo”.