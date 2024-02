Dayana Jaimes ‘explotó’ y respondió a críticas por su rostro: “es mi plata”

Luego de la muerte de Martín Elías el 14 de abril del 2017, la vida de Dayana Jaimes, quien fue su última esposa, ha sido muy comentada en redes sociales. Cada cosa que publica, especialmente cuando se trata de algo personal, se convierte en tendencia.

Dayana Jaimes. Fotografía por: Instagram

Meses después del fallecimiento del hijo de Diomedes Díaz, la empresaria y Comunicadora Social, bajó notablemente de peso, comenzó a alimentarse de manera balanceada y a hacer ejercicio, además de una cirugía bariátrica que se realizó y de la cual ella misma brindó detalles por medio de un video que publicó en su canal de YouTube.

¿Por qué critican a Dayana Jaimes?

Diariamente, la empresaria recibe comentarios en su perfil de Instagram, en algunas ocasiones ha sido víctima de insultos y burlas. De hecho, hace unas semanas mostró su rutina del gimnasio, pero generó controversia porque algunos le preguntaron si utilizaba almohadillas en sus glúteos.

Ahora, Jaimes vuelve a estar en el ojo público, esta vez por cuenta de una imagen que publicó, tipo selfie. Sin mayor reparo, una usuaria le comentó: “No te apliques tanto relleno porque estás cambiando tu físico, eres bonita para que tu rostro luzca diferente”.

¿Qué respondió Dayana Jaimes?

Por lo visto, a la viuda de Martín Elías no le cayó en gracia el comentario de su seguidora, así que, sin pelos en la lengua, le respondió de manera tajante: “señora deje de opinar de las decisiones de los demás, en la publicación yo no le pregunto si me veo bien o qué debo dejar de hacerme. Es mi cara, es mi plata, y yo veré qué hago con ella. Nadie ha pedido su opinión y ojalá lo entienda y lo aplique en su vida, donde no pidan su opinión, no la de”.

Su respuesta no pasó desapercibida y algunos de sus fanáticos la apoyaron en su comentario, pero hubo otros que la siguieron atacando: “para eso hacen su vida pública y luego anda lanzando veneno y de paso también para qué le responde, ignore todo eso y ya”, “cierre sus redes y ninguno le opinará nada. Qué grosera y altiva está Dayana. La Señora te da su punto de vista porque eres figura pública”, “muy grosera la señora, se lo dijo educadamente”, “es cierto que no debemos opinar del aspecto físico de los demás, pero esta señora es una prepotente, no sé para que siguen personas así”.