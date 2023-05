Dayana Jaimes contó por qué tiene tanto dinero. Así pagó el cumpleaños de su hija

El nombre de Dayana Jaimes sonó entre los fanáticos del vallenato y seguidores de Martín Elías cuando se convirtió en la segunda esposa del cantante. El hijo de Diomedes Díaz y Dayana se casaron en julio del 2014 y se convirtieron en padres de Paula Elena. Cuando la pequeña tenía solo dos años, el artista de 27 años falleció en un accidente de tránsito.

Desde entonces, la periodista no deja de recordar a su esposo en redes sociales, además de seguir creciendo en el área de influencers y creadores de contenido. Hace unos días, la costeña volvió a ser centro de críticas por ‘sacar la casa por la ventana’ en el cumpleaños número ocho de su pequeña. Como cualquier otra mamá, la joven quiso homenajear a su hija como se debe.

La viuda de Martín Elías contestó varios interrogantes que sus seguidores le dejaron en sus redes sociales. Esto reveló. Fotografía por: Instagram

Dayana Jaimes le celebró el cumpleaños a su hija con Martín Elías

La comunicadora de 35 años sorprendió este fin de semana al mostrar los costosos momentos que vivió con su hija Paula, en su octava celebración de cumpleaños. Entre las actividades, Dayana Jaimes mostró que llevó a su hija y a otros niños a un parque temático y de juegos. “Teníamos planeado viajar este fin de semana con puente a Barranquilla, por eso le hice algo aquí en la casa el viernes con amigos del conjunto y del colegio y el domingo algo pequeño con los primitos y otros amigos”, reveló.

En una interacción con sus 2 millones de seguidores, la costeña aclaró de “dónde sacó el dinero” para celebrarle a su pequeña, pues las críticas no dudaron en llegar, algunos de los tantos lujos que tuvo en las fiestas, fueron regaladas por sus seres queridos. “Un amigo me mandó a hacer la decoración para Paula, muy especial, la torta, algunas cositas y la pasamos muy rico. Primero que todo yo no saco el dinero de ningún lado, ojalá, me encantaría tener un saco o una gallina con los huevos de oro para sacarle los huevos y venderlos, pero no, no tengo esa dicha ni fortuna, a mí me ha tocado trabajar como lo hacemos muchas perronas, para tener mis gustos y para tener a mi hija bien y estar yo bien. Gracias a Dios soy profesional, trabajo desde hace muchos años, me gradué en noviembre del 2011 y en el 2012 ya estaba trabajando. Desde ese año hasta el día de hoy sigo haciéndolo, trabajando en mi profesión y ejerciéndola, y también con el tema digital, gracias a Dios, no me quejo”, explicó.