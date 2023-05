Lowe León rompió en llanto y habló de su hija con Andrea Valdiri: “eso no se hace”

Desde hace casi dos años, la relación entre Andrea Valdiri y Lowe León sigue dando de qué hablar, pues después de su fugaz pero intenso romance, la barranquillera quedó embarazada y decidió criar a Adhara, como madre soltera. En abril del año pasado, ella y Felipe Saruma se casaron y empezaron a construir un hogar con las dos hijas de Valdiri, Adhara e Isabella.

Desde entonces, Andrea y Lowe iniciaron una disputa legal por la paternidad de la menor, pues el cantante aseguraba que la influencer nunca quiso darle le derecho de conocer a su hija y darle el apellido. Hace unos meses, después de muchas demandas y órdenes legales, Lowe León pudo acceder, finalmente, a hacerse una prueba de paternidad con la pequeña.

Lowe León habría ganado la batalla para demostrar su paternidad de Adhara, hija de Andrea Valdiri, fruto de su relación pasada. Fotografía por: Instagram

Lowe León lloró al hablar de su hija con Andrea Valdiri

Los resultados de la prueba de ADN se filtraron días después, revelando un 99.9% de compatibilidad entre la pequeña y el cantante. Hasta el momento, ninguna de las dos figuras había hablado públicamente al respecto, solo sus abogados contaban algunos detalles a la prensa. Hace unos días, Luis León abrió su corazón y lloró al recordar si versión del duro proceso que enfrenta desde hace unos años.

“Siempre estuve pendiente y dispuesto a. Y por razones que desconozco siempre se me negó esa posibilidad de estar ahí presente y eso reposa en una serie de pruebas que se presentaron, son 186 páginas, no me dejaron, no es que yo no quise porque estaba en un partido de fútbol, como quisieron venderlo por ahí, es que yo sencillamente no sabía”, reveló en una entrevista para La Red. Ahí mismo habló de cómo iniciaron él y sus abogados todo el proceso legal. “Nos tocó ir de notaría en notaría para ver dónde estaba registrada, es un proceso que tomó tiempo y de esa manera hasta que dimos en dónde estaba el registro de la niña y con eso empezar el proceso legal”, expresó.

¿Cómo conoció Lowe León a Adhara Valdiri?

Aunque la madre del cantante conoce a la pequeña desde que nació, la situación para el padre de la niña fue totalmente diferente. La primera imagen o registro público que existe entre Lowe y Adhara fue el día en que se hicieron la comentada prueba de ADN. “Estamos acá y me agarró el dedo y me dice ‘vamos, vamos’ y yo ‘pero para dónde mami, no, ven’. Fue un momento muy bonito”, recordó el cantante. “Esa niña tiene que salir cantando, que baile también como la mamá, es una niña que está destinada a cosas muy grandes y ella vino con un propósito a este mundo, quiero poder enseñarle cosas que he aprendido en la vida. Esto no se le hace a un ser humano, yo guardo resentimientos en mi corazón, pero yo lo único que quiero no solamente por mí, porque yo puedo seguir aguantando cualquier tipo de críticas, pero yo no quiero que mi hija crezca y se lleve una información errada”, contó y agregó que esta sería la última vez que hablaba del tema públicamente. Por el momento, según Lowe, sus abogados están esperando el ajuste del registro civil de nacimiento de Adhara, establecer una cuota alimentaria y un proceso de reintegración para convivir con la pequeña.