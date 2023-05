“Tomé veneno”: Gema, del ‘Desafío The Box 2023′, habló de su dura infancia

La semana pasada los televidentes y concursantes del Desafío The Box 2023 despidieron entre lágrimas a Gema, una de las participantes más polémicas de esta temporada, pero también más queridas, quien con su espiritualidad y rituales se ganó el corazón de más de un colombiano. La participante se fue luego de enfrentarse a un ‘Desafío a muerte’ histórico.

Te puede interesar: Video: Camilo tiene avión personalizado con su bigote dibujado

Hace unos días, cinco mujeres hicieron historia en las casi dos décadas del reality de Caracol Televisión, pues por primera vez se vivió una prueba de eliminación con cinco participantes enfrentándose. “Estoy tranquila, estoy contenta, sabía que iba a quedar con Dani, sentía que ya tenía que partir y me fui dándola toda, como siempre, estoy contenta y agradecida por el Desafío. Siento agradecimiento y orgullo, ahora que terminé, terminé satisfecha como quería dándola toda, aguerrida, y ahora que veo a esta mujer con su cabello largo me lleno un poco de emociones porque aún no lo supero en este punto, pero sé que me voy siendo un mejor ser humano, ya no soy la misma claramente no solo por mi aspecto físico sino porque mi alma ha cambiado, ha renacido, se ha enfrentado a muchos miedos, frustraciones, pude sanar muchas cosas de mi niña interior; porque en cada prueba salía a darla toda y a honrar a esa niña que tenía el sueño de venir al Desafío y se lo cumplí a ella, tengo que partir porque el universo lo quiso, porque mi madre me necesita y está perfecto, y lo acepto”, expresó al despedirse entre lágrimas.

¿Qué le pasó a Gema del ‘Desafío The Box’?

Este fin de semana, el nombre de la exconcursante volvió a sonar por las duras pruebas que enfrentó en su pasado. Como toda una desafiante, Gema reveló que estuvo internada en rehabilitación después de tratar de atentar contra su vida.

Más sobre El Desafío The Box: Así era Daniela Taborda del “Desafío The Box” antes de su transformación Daniela Taborda se convirtió en la primera mujer trans en participar en la nueva temporada de ‘El Desafío The Box’. Esto contó sobre su pasado. Leer aquí Así era Daniela Taborda del “Desafío The Box” antes de su transformación ‘Desafío The Box’: Compañeros de Sara y Bogdan no aprueban su relación Bogdan no recibió buenos comentarios sobre su relación con Sara en el ‘Desafío The Box 2023′. Sus compañeras aseguran que él la persigue mucho. Vea más ‘Desafío The Box’: Compañeros de Sara y Bogdan no aprueban su relación

“Mi padre de pequeña una vez me pegó muy fuerte y siento que cambiaron muchas cosas de mí después de eso. Tomé veneno y me llevan al hospital por un par de días, de allá me mandan a un centro de rehabilitación en el cual aprendí situaciones maravillosas y comprendí muchísimas cosas de mí. Empecé a escuchar música clásica para sentirme en calma y luego me empezaron a aparecer mantras en YouTube y me sentaba en posición de meditar”, contó para La Red. La joven nacida en Moniquirá, Boyacá también recordó que empezó a trabajar desde los 13 años.

Vea también: Sara Corrales vive amargo momento con Laura Zapata, hermana de Thalía