Así era Daniela Taborda del “Desafío The Box” antes de su transformación

Los televidentes conocieron el nombre y la cara de Daniela Taborda gracias a la más reciente edición de El Desafío The Box 2023. La representante de Tuluá, Valle del Cauca inició en el reality, en el equipo Alpha, como una de los 32 participantes. Desde entonces, se llevó todas las miradas por su historia de vida y por marcar un hito en el programa: ser la primera mujer transgénero que compite.

De acuerdo con el perfil publicado por Caracol Televisión, “Daniela nació con género masculino pero se autopercibió como mujer desde una temprana edad y tras esta decisión tuvo que enfrentar a la discriminación en los colegios que estudió, siendo una época díficil para ella. Sin embargo, le hizo frente a este rechazo con una fuerte personalidad y el amor de su familia, quienes la animaron a que se expresara tal como se identificaba”.

Daniela Taborda, Desafío The Box

¿Quién es Daniela Taborda, la concursante trans del ‘Desafío’?

Ahora, la estudiante de Comunicación Social abrió su corazón y reveló recuerdos de su infancia, además de fotos de cómo lucía antes de convertirse en mujer. “Sufrí de bullying porque nací en el cuerpo equivocado. Soy una mujer trans desde que tengo uso de razón; desde mis tres años me ponía una toalla en mi cabeza y les decía que ese era mi cabello”, contó para La Red.

Según su narración, su abuela fue la primera en llamarla por su actual nombre: Daniela. “Yo creo que Daniel siempre estuvo enterrado, en el buen sentido de la palabra, desde que mi abuela me empezó a decir Daniela todas mis tías, mi papá, mi hermanito, mi hija, mis abuelos, mi nieta, todos empezaron a sumir la responsabilidad para que me sintiera cómoda. Esto de ser trans no fue de la noche a la mañana, es un proceso, es como cuando una niña empieza a formarse”, confesó.