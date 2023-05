‘Desafío The Box’: dos hombres salieron de la competencia y otro regresó

El más reciente ciclo del Desafío The Box 2023 cerró con muchos momentos de tensión de inicio a fin. El mismo día en que cuatro hombres se iban a enfrentar en ‘El Box Negro’, otro concursante recibió una mala noticia. Mackarthur fue atendido por el cuerpo médico luego de sufrir varios malestares físicos en su rodilla, le hicieron exámenes y quedaron pendientes los resultados.

Horas después, fue Andrea Serna quien les notificó los resultados. Con mucha tristeza, la presentadora del reality informó que, por razones médicas, el cucuteño debía abandonar la competencia inmediatamente. Aunque no dijo los motivos específicos de su partida, sí agregó que, por reglas del programa, el último eliminado sería reintegrado para ocupar el puesto de Mackarthur.

¿Quién salió de ‘El Desafío The Box’?

JP, exparticipante de El Desafío The Box 2023, entró a cubrir el puesto del eliminado. “Nadie quiere salir de esta manera y menos yo, le agradezco a Beta que fue mi primer equipo donde tuvimos las peleas más duras y aquí en Alpha me sentí pleno, feliz, conseguí una familia, muy buenos amigos y pude entender que vale la pena muchas veces arriesgase y meterse a la candela por los amigos, yo me voy feliz”, dijo Mackarthur.

Horas después, Mateus, Escudero, Byron e Iván se enfrentaron en ‘El Box Negro’ y compitieron por su cupo dentro de la competencia. Estos dos últimos concursantes llevaron la delantera en gran parte de la prueba, sin embargo, en el último filtro los cuatro se encontraron, dejando de último, sorpresivamente, a Byron. A pesar de los intentos de Escudero por quererle ceder su lugar, el participante no lo aceptó y salió del programa.