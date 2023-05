Sara Corrales vive amargo momento con Laura Zapata, hermana de Thalía

Los colombianos conocieron a Sara Corrales en el 2002 cuando fue una de las finalistas en el reality de RCN Protagonistas de Novela y ocupó el segundo lugar. Desde entonces, la colombiana sigue ampliando su reconocimiento mundial, especialmente cuando se fue a vivir, en busca de oportunidades, a México y Estados Unidos. Dentro de sus participaciones más conocidas se encuentran producciones como El último rey, Despertar contigo, El señor de los cielos, El secretario, Ojo por ojo, En los tacones de Eva y Vecinos.

Te puede interesar: Exclusiva Vea: Andy Caicedo presentó a su novia María Camila ¿Quién es?

La paisa de 37 años también ha incursionado en el universo de los realities y mucho se habló de sus apariciones en Masterchef Celebrity, ¡Mira quién baila!, Mundos opuestos y La guerra de los sexos. Este año le volvió a dar la oportunidad a la gastronomía y se encuentra participando en la segunda temporada de Top Chef VIP, el cual presenta Carmen Villalobos.

¿Qué pasó entre Sara Corrales y Laura Zapata?

Su aparición en el programa de Telemundo sigue dando mucho de qué hablar, pues la convivencia con otros colegas latinoamericanos no estaría siendo lo mejor para la colombiana. Especialmente con Laura Zapata, famosa actriz mexicana y hermana de Thalía. Los nuevos capítulos y redes sociales de la paisa de 37 años estarían demostrando que la convivencia entre ambas es cada vez más difícil de llevar.

Más sobre Sara Corrales: Rafael Gutiérrez y Sara Corrales: la actriz contó por qué rompió su compromiso Unos meses después de su repentina separación, la actriz Sara Corrales reveló las razones que la llevaron a romper con Rafael Gutiérrez. Leer más Rafael Gutiérrez y Sara Corrales: la actriz contó por qué rompió su compromiso Sara Corrales recordó su romance con Robinson Díaz: “él me echaba los perros” La actriz Sara Corrales se refirió a la polémica relación que sostuvo con el actor Robinson Díaz, su compañero de set en Vecinos. Esto contó. Leer Sara Corrales recordó su romance con Robinson Díaz: “él me echaba los perros”

Mientras Sara rechaza el trato y forma de ser de la mexicana, esta se defiende y sigue su participación sin importar las opiniones. Una de las actitudes más reprochadas por Sara fue cuando la colombiana se enfrentó al reto de eliminación. Ahí se ve cómo, detrás de cámaras, su compañera hace comentarios y burlas sobre ella, deseando que, de alguna forma, la actriz se equivoque en su preparación para que salga de la competencia. “Cuando el veneno sobrepasa las pantallas, qué triste”, escribió Corrales hace unos días al compartir el clip con la escena mencionada anteriormente.

Sobre la misma situación, la actriz comentó, “La mejor respuesta al odio es el amor, la mejor respuesta a los ataques es demostrar que la disciplina puede más que la envidia, la mejor respuesta para la mala vibra es una sonrisa y tener compasión de saber qué tal vez, su mundo interior está cargado de dolor. Por mi lado voy a seguir estudiando, preparándome y demostrándome que con amor y constancia todo se puede”. Por su parte, Laura envió un contundente mensaje y aunque no se refirió a su colega ni a la escena, varios internautas interpretaron que se trataba de lo mismo. “Hoy recordaré q está bien hablar de las cosas q me molestan. Compartiendo mis cosas es de la manera q crezco por encima de ellas. Seleccionaré en quien confiar, mi intuición me ayudarán a saber quien NO utilizará mis revelaciones en mi contra y así obtendré retroalimentación sana”, expresó.