Rafael Gutiérrez y Sara Corrales: la actriz contó por qué rompió su compromiso

La vida sentimental de la actriz Sara Corrales no deja de estar en el foco de atención luego de que, repentinamente, rompiera su compromiso con su novio Rafael Gutiérrez. La paisa de 37 años sigue ampliando su reconocimiento internacional desde que salió del país para probar suerte en países como México y Estados Unidos.

A Sara se le recuerda desde su paso por Protagonistas de Novela 2002, donde ocupó el segundo lugar. Además de sus participaciones en producciones como Reputación dudosa, El último rey, Despertar contigo, El señor de los cielos, El secretario, Ojo por ojo, En los tacones de Eva y Vecinos. La artista también ha incursionado en el universo de los realities y mucho se habló de sus apariciones en Masterchef Celebrity, ¡Mira quién baila!, Mundos opuestos y La guerra de los sexos.

La actriz Sara Corrales reveló por cuenta propia que ya no está comprometida con el mexicano Rafael Gutiérrez Fotografía por: Instagram

Sara Corrales habló sobre su compromiso con Rafael Gutiérrez

Aunque prefiere mantener su vida romántica lejos del ojo público, la modelo paisa había empezado con pie derecho el 2022. Después de unas vacaciones donde visitó a su familia en Colombia y presentó a su novio mexicano Rafael Gutiérrez ; anunció, que el hombre le había pedido matrimonio durante un viaje a Europa. En redes sociales se le veía muy enamorada y dichosa de haber dado el sí y abrirse al amor nuevamente. Pero de un día para otro, la también modelo y empresaria borró de sus redes sociales cualquier rastro de Rafael y del anillo de compromiso. Unos cuatro meses después del compromiso, había decidido separarse de él.

Ahora, casi un año después de la separación, Sara rompió el silencio y habló sobre las verdades que la llevaron a tomar la decisión. “Porque entendí qué el amor no se trata de salvar a nadie, porque no quiero en mi vida ningún tipo de adicción, porque puse por encima de cualquier cosa a mi amor propio y mi paz, porque no me dejé llevar por las ideas de la sociedad de que ‘ya debería estar casada’ aun no siendo feliz a su lado. Porque estuve 2 años esperando un cambio que nunca llegó y mil promesas que nunca se volvieron hechos reales, por eso decidí tomar esa difícil decisión y devolverle su anillo, pero regresarme mi paz”, escribió junto a una foto de lo que parecía ser su prueba de vestido de novia.