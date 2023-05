Casi dos años después de finalizar su larga y estable relación con la presentadora Elianis Garrido; el cantante de salsa Andy Caicedo se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. El artista asistió a unos premios en compañía de una mujer, quien sería su actual musa y poco se sabría de ella en el mundo del entretenimiento.

Aunque es poco lo que el cantante ha revelado sobre su actual vida sentimental, esta primera aparición de la pareja en un evento público marcaría una nueva etapa amorosa para él. Hasta apenas hace unos días, reveló pocos detalles de su historia de amor. “María Camila es mi novia, tenemos una relación bonita, está todo nuevo, pero todo muy bien, todo en su lugar, hay respeto, amor, estamos firmes. La conocí por una casualidad, por cosas de Dios, yo estaba en un bar solo porque el amigo con el que estaba se fue a dar una serenata y me dejó, me quedé allí y como cosas de la vida volteé a mirar y la tenía al lado, nos pusimos a hablar, intercambiamos teléfonos, pero pasó casi un año para que nos volviéramos a ver. No fue inmediato, nos volvimos a ver, nos reencontramos como al año y empezamos a salir”, reveló a Buen Día Colombia.