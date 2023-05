‘Desafío The Box’: Compañeros de Sara y Bogdan no aprueban su relación

A pesar de tener la mente en el juego, de estar dispuestos a darlo todo por ganar y de, incluso, pasar hambre para obtener el premio mayor; los participantes del Desafío The Box 2023 no pueden evitar los lazos, amistades y uno que otro amor que se construye en el transcurso de la competencia. Claros ejemplos son las antiguas relaciones que se han consolidado en las pasadas temporadas.

Sin embargo, esta nueva edición del reality de Caracol Televisión tampoco pasaría por alto el amor, y un ejemplo de ellos son Bogdan y Sara, quienes vivieron una noche a solas al asistir al Cubo, donde se dieron un beso que terminó por incomodar a la participante del equipo Beta. “Yo no soy así y me sentí muy incómoda. Uno tiene un prototipo de hombre y él tiene esas cosas, como que es creativo, chistoso y trabaja con redes sociales, pero él no. Me sentí demasiado presionada, como si fuera una obligación”, le contó a su compañera Juli al día siguiente.

¿Qué dicen los participantes sobre Sara y Bogdan?

Horas antes de asistir al ‘Desafío de sentencia y hambre’, las integrantes de Alpha hablaron entre ellas sobre la relación que se podría crear entre Sara y su compañero de equipo, Bogdan. Primero, sin la presencia de su amigo, aseguraron que la joven era una mujer compleja para él, no solo porque se hiciera “rogar” sino porque no ven que sea una “buena combinación” para Camilo.

Después, el hombre se les acercó y ellas le dijeron lo mismo, incluso una le reprochó que él “la perseguía mucho” y ella no le prestaba mucha atención. Entre bromas, Bogdan y JP hablaron sobre el mismo tema, y a pesar de que al otro participante también le atrae la misma mujer, le brindó consejos de conquista a su compañero.