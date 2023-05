Nadia Ferreira celebró su ‘Baby Shower’ sin Marc Anthony ¿Qué pasó?

Todo parece indicar que Nadia Ferreira estaría en sus últimas semanas de embarazo, dentro de poco ella y su esposo Marc Anthony le darían la bienvenida a su primer hijo juntos, el séptimo para el salsero de 54 años. Mientras eso pasa, la pareja de esposos, casados en febrero de este año, siguen gozando del embarazo de la modelo, así lo siguen demostrando con sus viajes, fotos y nuevas actividades con su pancita.

Hoy, desde muy temprano, la paraguaya de 24 años contó emocionada en redes sociales que celebraría su ‘Baby Shower’, se mostró maquillándose y peinándose para la gran ocasión donde acudieron varias de sus amigas cercanas y familiares. “Buenos días, amanecimos felices por aquí porque hoy celebramos mi Baby Shower”, escribió en un primer video en sus historias de Instagram.

Marc Anthony se casó por quinta vez, ahora con Nadia Ferreira en una exclusiva ceremonia en Miami. Se conocieron más imágenes de su boda. Fotografía por: Instagram

¿Marc Anthony no acompañó a su esposa en su ‘Baby Shower’?

El evento se llevó a cabo en un lujoso yate, contó con la presencia, en su mayoría, de mujeres cercanas a la modelo, además de algunos otros amigos hombres. La temática de la decoración fue la selva, con varios dibujos de animales como el mico y león. Durante todo el contenido que compartía Nadia, su familia y amigos, los internautas no evitaron notar que su esposo no se encontraba en la celebración.

Aparentemente, todo habría sido una sorpresa organizada por sus allegados, sin embargo, para muchos seguidores fue rara la ausencia del intérprete de Tu amor me hace bien, Flor pálida y Vivir mi vida. Contrario a su esposa, sus redes sociales no contaban con ninguna foto del evento, pero sí de otro que involucraba a una ex. Pues todo tendría una explicación, Marc Anthony estaba acompañando a Cristian, uno de los hijos que tuvo en su matrimonio con Dayanara Torres. Él y la presentadora se reencontraron para la graduación de su hijo mayor de la Parsons School of Design en Nueva York, así lo mostraron en sus redes sociales.

