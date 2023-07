Hijo de Martín Elías recordó cómo le contaron que su papá había fallecido

El 14 de abril del 2017 el folclor vallenato en Colombia se vistió de luto con la repentina muerte de Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, y quien era considerado uno de los mejores cantantes del género.

Martín Elías. Fotografía por: Instagram

El artista terminó una presentación en Coveñas, lejos de imaginarse que sería la última de su vida. Mientras se dirigía a Cartagena, destino en el que se encontraría con su esposa Dayana Jaimes y sus hijos Martín Elías y Paula Elena, sufrió un accidente automovilístico en la carretera que de Tolú conduce a San Onofre. Debido a la gravedad de sus heridas, falleció ese mismo día horas más tarde.

Así se enteró Martín Elias Jr. de la muerte de su padre

Para ese momento, el hijo de ‘El Terremoto’, como también era conocido el cantante, tenía 10 años. Recientemente le concedió una entrevista a Iván Ramiro Córdoba López, conocido en redes sociales como ‘Negrito W’, donde relató cómo fue ese día en el que su padre perdió la vida.”Yo estaba junto con Dayana, que es la mamá de mi hermanita, en un hotel. Estaba también con un amigo mío, y yo sentí que pasó algo, todos estaban raros, y la nana de mi hermana estaba con los ojos aguados, preocupada. Dayana pasó al lado mío y me dijo: ‘Vamos para el cuarto’, y yo dije: ‘Algo pasó’. Y en el ascensor me dice: ‘El bus de los músicos de tu papá se accidentó’. Pero me dijeron que solo habían sido daños materiales”, comenzó diciendo.

A las pocas horas los llevaron a Barranquilla, cuando recibió la noticia. “Nos recogieron del hotel en Cartagena en el que estábamos y nos llevaron a Barranquilla. Yo me quedé viendo películas con Paula. Yo estaba enterado del accidente, pero no sabía que había muerto. Dayana me llamó como 2 veces y en la tercera se le cayó el teléfono y yo dije: ‘Aquí fue’, y subí llorando, entré a un cuarto y tiré una lámpara al piso. Yo quedé llorando terrible. Volví donde mi hermanita y la abracé, y después me tomé una agua con azúcar”, contó.

Actualmente el joven tiene 16 años y reconoce que no fue un momento fácil pero que, afortunadamente, ha logrado salir adelante. Ahora recuerda a su padre con mucho agradecimiento. “Fue una vaina tesa. y un pelado de mi edad para vivir eso. Te puedo decir que admiro mi forma de llevarlo, porque yo digo que no he superado por completo, aunque uno nunca lo va a superar, pero uno sabe cuándo hace su ‘shock’. Yo digo que lo he tomado extrañamente muy bien, para la gravedad del asunto. Estoy muy agradecido por el tiempo que pude vivir con él”, concluyó.

¿Cuántos hijos tuvo Martín Elías?

El intérprete de 10 razones para amarte estuvo casado con Claudia Varón, mejor conocida como ‘Caya’. Fruto de su amor nació Martín Elías Jr. La pareja duró 7 años y en el 2014 se separó. Más adelante llegó a la vida del artista, la periodista Dayana Jaimes, con quien también se casó y tuvo a su segunda hija Paula Elena. Para el momento del accidente la niña tenía dos años.