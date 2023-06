Dayana Jaimes furiosa por críticas a su hija cantando: “no canta por aprobación”

El pasado 14 de junio, Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, celebró sus 36 años acompañada de sus familiares y amigos más cercanos. Una de las sorpresas que recibió fue una tierna serenata de su hija Paula Elena, quien nació fruto de su matrimonio con el hijo menor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta.

La pareja tuvo una hija a quien llamaron Paula Elena Díaz Jaimes. Fotografía por: Instagram

Hija de Dayana Jaimes y Martín Elías cantando

El video fue publicado en las historias de Instagram de la Comunicadora Social, y aunque recibió muchos mensajes positivos, no faltaron las críticas: “no se sabe las canciones del papá”, “para qué ponen a una niña a pasar pena así”, “noooo muy linda la niña pero la verdad es que no se sabe la canción icono del papá y la que le dedico a la mamá”, “como la Dayana vio que Martín Elías Jr se quiere lanzar de cantante como su sangre Díaz, ella quiere hacer lo mismo con la niñita”, “no es por criticar, pero ¿será que no le ponen la música del papá?”, “hubiera ensayado la canción primero”, comentaron algunos usuarios.

Dayana Jaimes respondió, furiosa, a las críticas que le hicieron a su hija

Luego de ver los múltiples comentarios negativos hacia su hija, la también empresaria decidió responder de manera directa y contundente, expresando su enojo.

Primero, explicó por qué su hija no se sabe las canciones de Martín Elías, uno de los puntos que más criticaron los internautas: “en mi cumpleaños, como todo niño en el mundo cuando ve un micrófono quiere hablar y cantar, Paula comenzó a cantar y una mujer criticando a una niña de ocho años porque no se sabe las canciones, porque no sabe cantar. No sé en qué momento les dije que iba a impulsar la carrera musical de Paula, es una niña que agarró un micrófono y empezó a cantar una canción, siempre les he dicho que muy poco escucho las canciones de Martín Elías y no se sabe las canciones de su papá porque no las escucha”, aseguró.

Luego, aseguró que no le interesa que digan cosas negativas sobre su vida, pero sobre la de su hija Paula Elena sí y es algo que no va a tolerar: “ya no hay ningún tipo de empatía, que me critiquen y vean 10 mil cosas malas en mí vaya y venga porque soy una mujer adulta y sé cómo manejar este tipo de comentarios, pero que ya vengan a criticar a una niña de 8 años por coger un micrófono y cantar una canción, de verdad que el respeto se está perdiendo y estamos viviendo en un mundo donde con el pasar de los años será peor”.

Finalmente, Jaimes afirmó que siempre apoyará a su hija. “Ella canta y se expresa como una niña de 8 años, lo hace con amor e inocencia, no canta para esperar la aprobación de ustedes como lo hace una agrupación y yo de madre emocionada subo el video y si me llega a cantar ‘Los pollitos’, la aplaudo así se la salga un gallo porque no voy a dañar esa emoción del momento y para eso estamos las madres, para apoyarlos y decirles mensajes positivos”.