Dayana Jaimes sobre la exesposa de Martín Elías: “no vivo en competencia con nadie

Han pasado seis años desde el fatídico momento de la muerte de Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz. El artista sufrió un accidente de tránsito que le cobró la vida el 14 de abril del 2017. Para ese momento, ‘el terremoto’, como también era conocido, tenía 26 años. Su carrera siempre fue admirada por sus seguidores pues, incluso, aún después de su muerte, es considerado uno de los artistas más grandes del vallenato.

Te puede interesar: Carlos Calero respondió a quienes le piden que se retire de la tv: “hay mejores”

Martín Elías. Fotografía por: Instagram

Esposas de Martín Elías

Su vida privada fue de gran interés para sus fanáticos. El intérprete de 10 razones para amarte estuvo casado con Claudia Varón, conocida en redes sociales como ‘Caya’, la madre de su primogénito Martín Elías Jr, y con quien estuvo durante ocho años. Tras su divorcio, el hermano de Rafael Santos se volvió a casar, esa vez con la Comunicadora Social Dayana Jaimes, madre de su hija Paula Elena.

Más noticias de Dayana Jaimes Dayana Jaimes compartió emotivo video de lo que se ha perdido Martín Elías Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, enterneció las redes con una dedicatoria al cantante que falleció hace cinco años. Leer aquí Dayana Jaimes compartió emotivo video de lo que se ha perdido Martín Elías Foto: Dayana Jaimes mostró emotiva carta de despedida que le dejó Martín Elías “Me voy”, se lee en el escrito, que es uno de los recuerdos más preciados que guarda Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías. Leer aquí: Foto: Dayana Jaimes mostró emotiva carta de despedida que le dejó Martín Elías

¿Qué dijo Dayana Jaimes sobre ‘Caya’ Varón?

La también empresaria, quien estuvo con Martín hasta el último día de su vida, es muy activa en sus redes sociales. En Instagram suma 2 millones de seguidores con los que interactúa diariamente.

Esta semana, Dayana realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ y allí le hicieron una pregunta muy puntual sobre la primera esposa del cantante. “¿No te molesta que ‘Caya’ utilice tanto la imagen de ‘Tin’ (Marín Elías) en su casa y suba fotos con él? A mí sí, aprovechada”, le escribieron.

Aunque la generadora de contenido suele ser muy reservada a la hora de hablar de esos temas, decidió responder de una manera muy formal para evitar malos comentarios y malos entendidos. “Hoy me voy a atrever a responder esta pregunta que me hacen algunos seguidores y decirles que uno de mis mayores orgullos y mi mayor satisfacción es el amor que Martín me demostró en vida y también el amor que yo le demostré a él”, comenzó diciendo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Enseguida, fue clara en decir que no se ha sentido afectada por ese tipo de cosas, pese a que en el pasado tuvieron un pleito legal por la herencia del cantante. “Yo no vivo en competencia con nadie ni mostrando a quien quiso más porque digamos que las dos fuimos importantes en la vida de Martín, en tiempos diferentes y Martincito puede tener todos los recuerdos de su padre, así como los tiene Paula. Soy una mujer de 35 años, entonces no me gusta ese tema de responder este tipo de preguntas, no porque me moleste, sino porque no me gusta alimentar el morbo”.